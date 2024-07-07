3國脫離另組聯盟 西非經濟共同體峰會「動盪中展開」
在尼日、馬利、布吉納法索脫離西非經濟共同體，3國軍政府領導人開了較勁意味濃厚的會議後，西非其他領袖參與的西非經濟共同體峰會，今天在政治動盪中展開。
今年初，尼日、馬利、布吉納法索脫離西非經濟共同體（Economic Community of West African States, ECOWAS）。它們宣布組成新的聯盟，昨天並在西非經濟共同體進行峰會前夕，舉辦了首次會議，此舉象徵西非經濟共同體面臨到另一個考驗。
聖戰分子大規模行使暴力、財政困難，以及集結一支區域性部隊所遇到的挑戰，早已讓西非經濟共同體費盡心力。
「沙赫爾國家聯盟」（Confederation of Sahel States）是尼日、馬利、布吉納法索3國簽署共同防禦條約所建立的聯盟，至於西非經濟共同體該如何因應這個新聯盟的誕生，目前仍是未知數。
尼日、馬利、布吉納法索3國的軍政府，近年透過連串政變上台，並在1月時宣布退出西非經濟共同體。
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