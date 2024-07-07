為模擬火星棲地閉關一年 4位科學家從「火星人」棲地出關

美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人在一扇不起眼的門上大聲敲了3下，興奮地問：「你們準備好出來了嗎？」

法新社報導，回答其實聽不見，但打開門時，口罩下的臉似乎在笑。這4名1年來與世隔絕進行模擬火星任務的科學家現身時，現場爆出如雷的歡呼聲和掌聲。

塞拉里歐（Anca Selariu）、布羅克威爾（Ross Brockwell）、瓊斯（Nathan Jones）和團隊負責人哈斯頓（Kelly Haston）過去378天一直被關在德州休士頓的「火星人」棲地，這是NASA研究如何將人類送上這顆紅色星球的一部分。

他們一直在種植蔬菜、進行「火星漫步」，並在NASA所說的「額外壓力」下工作，例如與「地球」以及家人的通訊延遲，以及隔離和限制等等。

生物學家哈斯頓笑著說：「大家好，能跟你們打招呼真是太棒了。」

他們閉關的地方稱為「阿爾法火星山丘」（Mars Dune Alpha），是一個3D列印設施，占地160平方公尺，有臥室、健身房、公共區域和一個用於種植食物的垂直農場。

由氣閘隔開的戶外區布滿紅土，團隊就是在這裡著裝進行「火星漫步」，但這裡並非露天而是有遮蔽。

NASA詹森太空中心（Johnson Space Center）副主任柯納（Steve Koerner）表示：「他們在這個棲地花了一年多的時間進行關鍵科學研究，其中大部分是基於營養的研究，觀察這會如何影響他們的表現…我們正準備將人們送往這顆紅色星球。」

這座設施位於德州休士頓（Houston）太空總署的大型研究基地中，是為「太空人健康與性能探索模擬」（CHAPEA）的3個計畫實驗而設的。