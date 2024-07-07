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赴義大利東北部會見移民 教宗擬9月訪亞洲12天「上任以來最長出訪」

中央社／ 梵蒂岡7日綜合外電報導
天主教教宗方濟各今天往義大利東北部城市的里雅斯特（Trieste）與移民短暫會面，並舉行一場露天彌撒。此後教宗擬於9月訪問亞洲12天，這將是他上任以來最長的出訪行程。路透資料照
天主教教宗方濟各今天往義大利東北部城市的里雅斯特（Trieste）與移民短暫會面，並舉行一場露天彌撒。此後教宗擬於9月訪問亞洲12天，這將是他上任以來最長的出訪行程。路透資料照

天主教教宗方濟各今天往義大利東北部城市的里雅斯特（Trieste）與移民短暫會面，並舉行一場露天彌撒。此後教宗擬於9月訪問亞洲12天，這將是他上任以來最長的出訪行程。

繼4月拜訪威尼斯、5月前往維洛納（Verona）之後，的里雅斯特半日行是教宗今年在義國境內的第3次旅行。高齡87歲的教宗近年飽受健康問題所苦，自去年9月赴法國馬賽（Marseille）後，他一直待在義大利境內。

教宗計劃9月赴亞洲訪問近2週，目的地包括印尼、新加坡、巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）和東帝汶（East Timor）等。

的里雅斯特擁有20萬人口，毗鄰亞得里亞海（Adriatic Sea）並靠近斯洛維尼亞（Slovenia）邊境。教宗預定今天上午8時搭乘直升機抵達當地。

他預計與當地宗教界和學術界團體會面，也將會見移民和身心障礙人士。

訪問行程將在市區主要廣場的一場彌撒後劃下句點，然後他將在下午啟程返回梵蒂岡

教宗 方濟各 梵蒂岡 移民 義大利

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