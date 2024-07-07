前進查維斯票倉造勢 委內瑞拉反對派誓奪回政權

委內瑞拉成千上萬反對派支持者今天吹響號角、歡呼並揮舞旗幟，矢言要在委內瑞拉即將舉行的總統選舉中，擊敗總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。

法新社報導，人群聚集在已故社會主義領導人查維斯（Hugo Chavez）的家鄉巴利納斯（Barinas）。查維斯是馬杜洛的政治導師，精心挑選馬杜洛接班。

尋求在7月28日大選連續第3次連任的馬杜洛，任內看著富產石油的委內瑞拉面臨經濟崩潰，並且被控率領一個高壓統治的政府。

在反對派於2021年和2022年大選獲勝前，巴利納斯州一直是查維斯的大本營。

反對黨領袖馬查多（Maria Corina Machado）和反對派總統候選人龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez）發表演說的舞台旁，一棟建築物上掛著巨大布條寫著：「如果巴利納斯能做到，委內瑞拉也能做到。」

龔薩雷茲這位鮮為人知的74歲外交官正在代替馬查多參選，因為忠於馬杜洛的法院以腐敗為由取消馬查多的資格。馬查多表示，這些指控子虛烏有，並支持龔薩雷茲。

人群高舉的布條寫著：「你是過去式了，馬杜洛。」

委內瑞拉警方拍攝參與集會的人群和報導集會的記者。

龔薩雷茲在演說中表示：「是的，改變可以實現。在眾人支持下，我從第一天起便致力於結束這種因怠惰和貪腐所產生的局面。」

反對派提出了所謂的政府迫害計畫，截至6月28日，已有46名與這波運動有關的人被捕。