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滾回家！巴塞隆納民眾射水槍攻擊外國遊客 抗議過度旅遊哄抬房價
西班牙加泰隆尼亞6日出現上千名示威人士聚集首府巴塞隆納街頭，抗議大量遊客到訪導致房價節節攀升，甚至拿水槍噴射在戶外區用餐的外國遊客。
根據西班牙國家統計局數據，西班牙是僅次於法國的第2大觀光國，2023年外國遊客數達到8500萬人次，較去年增長18.7%。其中最多人造訪的地區是加泰隆尼亞，首府巴塞隆納去年有1800萬名遊客，巴利阿里群島（Balearic Islands）與加那利群島（Canary Islands）分別有1440萬及1390萬遊客。
巴塞隆納警方表示，6日晚間將近2800名示威人士聚集巴塞隆納街頭，高舉「不賣巴塞隆納」、「遊客滾回家」等標語，群情激憤要求政府尋求觀光業以外的其他經濟模式，希望減少每年數以百萬計的遊客。
示威人士手持水槍噴射在餐廳露天座位用餐的外國遊客，還有群眾在飯店門口高呼「遊客滾出街區」。
巴塞隆納目前擁有160萬名居民，住房成本在過去10年內增加68%，是主要引發群眾響應示威活動的原因。除此之外，巴塞隆納和首都馬德里的6月份平均房租較去年同期增加18%，導致許多提供當地居民用品的商家吃不消而關門。
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