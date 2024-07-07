日本今年高溫首度站上40度 26都縣發中暑警報
日本靜岡市今天被觀測到攝氏40度高溫，不僅是今年日本首例，也創當地逾80年觀測史新高紀錄。當局已針對全日本26個都縣發布「中暑警戒警報」。
日本氣象協會統計，日本去年是在8月5日首度被觀測到40度高溫，地點位於福島縣伊達市。
日本放送協會（NHK）報導，三重縣伊賀市一名81歲男性，上午參加當地割草作業後被人發現倒臥在地，雖然緊急送醫仍宣告不治。消防人員表示，研判死因可能是中暑。
氣象廳表示，包括西日本及東日本地方在內的日本各地，今天氣溫同受太平洋高壓籠罩影響升高。
靜岡市在下午1時18分的最高溫剛好達到攝氏40度，創氣象廳從1940年開始統計以來的當地新高紀錄。
今天也是日本今年首度觀測到40度的危險高溫，上一次出現40度是在2023年8月10日，地點位於石川縣小松市。
截至下午2時止，今天最高溫逾38度的城市包括群馬縣下仁田町的39.8度；福島縣浪江町、山梨縣大月市及靜岡縣濱松市同為38.8度；兵庫縣豐岡市的38.2度；京都府舞鶴市的38.1度等。
不僅氣溫高，日本各地濕度也高，氣象廳與環境省判斷發生中暑的危險性非常高，所以針對關東地方到沖繩的26個都縣發布「中暑警戒警報」。
這26都縣包括不含伊豆群島及小笠原群島的東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、靜岡縣、三重縣、福井縣、兵庫縣、奈良縣、廣島縣、愛媛縣、山口縣、熊本縣等地。
環境省呼籲民眾避免非必要及非緊急的外出行程，待在室內也請記得開啟空調。
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