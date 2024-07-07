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馬國參與環太軍演 艦長：共同維護海上安全

中央社／ 檀香山6日專電

馬國主力戰艦參加環太軍演，艦長向中央社表示，演習有助各國合作，確保海上安全。馬國海軍重點任務是保護商船安全航行麻六甲海峽和南中國海，對抗海盜行為。

馬來西亞皇家海軍飛彈巡防艦KD Lekiu號（FFG30）現正停靠珍珠港，準備在幾天之後出海，與參演的29個國家、40艘船艦在海上進行聯合演訓。今天艦上的高階軍官接受中央社記者登艦訪問。

馬來西亞繼2018年、2022年以來，今年再度派出1艘軍艦參與環太平洋軍演（RIMPAC）。馬來西亞皇家海軍上校KD Lekiu號艦長納濟爾（Mahamad Nazirbin Darus）向中央社介紹，此行參演的主要目的。

納濟爾指出，增強與各國海軍的「作業互通能力」（interoperability），使不同國家的裝備和系統可以共同進行任務，為演習主要目的，「未來我們能夠一起工作，在戰術執行上有相同的理解，共同保護海上安全」。

KD Lekiu號是馬國主力戰艦，具有防空、反艦與反潛等戰力，全長106公尺，艦上武器有一座57毫米艦砲，艦橋前方有16枚防空飛彈，兩側8枚反艦飛彈、近程防禦武器系統（CIWS），艦上搭載魚雷發射器和各式魚雷。

雖然KD Lekiu號是一艘巡防艦，能夠執行作戰任務，但納濟爾強調，馬國海軍主要目標不是戰鬥，而是保護所有的商船能夠安全航行南中國海和麻六甲海峽。

納濟爾表示，該艦在印太區域安全的角色，就是與夥伴共同合作，確保這個區域的海上安全，對抗諸如海盜行為的各種非傳統威脅（non-traditionalthreats）。

馬國海軍171名官兵隨著KD Lekiu號長途航行，從馬來西亞出發，花了3個星期的時間抵達夏威夷，在這裡參與一個多月的環太平洋軍演。

艦長指出，艦上官兵90％第一次航行跨越太平洋，第一次到訪夏威夷。把握機會參與各種研討會，與各國海軍交流經驗與知識之外，也趁休假空檔享受夏威夷島上美麗的景致。

海軍 飛彈 馬來西亞

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