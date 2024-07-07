前美官員：川普任內以實力謀和平 挺台防禦前所未見

美國前總統川普任內的國防官員柯林克表示，川普在任時以實力謀和平，同時更有許多前所未見的政策支持台灣防禦；如今，中國對台威脅迫在眉睫，台灣應竭盡所能嚇阻中國入侵。他也建議美國與台灣分享不對稱作戰戰術技巧。

柯林克（Heino Klinck）日前接受中央社專訪，表達上述看法。他是川普任內主管東亞事務的國防部副助理部長，任期為2019-2021年，曾在2019年底訪台，當時是美國與中華民國1979年斷交後訪台的五角大廈最高層級官員。

●川普任內歐洲中東無戰爭 中國侵略性小很多

共和黨預計7月中提名川普（Donald Trump），再度對決現任總統拜登（Joe Biden）。被問到川普若當選，他處理中國等地緣政治威脅的作法與拜登有何不同，柯林克說，川普的大原則是前總統雷根（RonaldReagan）「以實力謀和平」（Peace Through Strength）的概念。

柯林克說，在川普任內，歐洲、中東都沒有戰爭；中國對台灣、及中國在南海對菲律賓的侵略性也比現在小多了。川普也是率先提供致命性武器給烏克蘭的總統，前總統歐巴馬（Barack Obama）任內從未這樣做。川普任內挺以色列的政策也是拜登政府缺乏的。

他指的是川普2017年底出售烏克蘭的標槍反戰車飛彈（Javelin anti-tank missiles）。

●川普任內挺台防禦前所未見 最高階國防官員訪台

柯林克說，川普任內採取很多「前所未見」的措施，以支持台灣的國防安全，包括軍售、美國與台灣軍隊交流的新合作安排與協議；以及派他在2019年訪問台灣，當時的目的是確保台美間的重要對話在合適的官員層級討論。

川普4年內軍售台灣11次，總金額超過150億美元（當時約新台幣4300億元），包括F-16V戰機、M1A2T戰車、MQ-9B海上衛士無人機、海馬士多管火箭系統（HIMARS）、魚叉反艦飛彈、刺針防空飛彈等重大軍售案，次數與金額超越歐巴馬8年任內軍售台灣3次，約140億美元。

他說，川普任內的對台政策不僅符合美國與台灣的利益，大多數也都在拜登政府內繼續延續。去年2月美國防部主管中國事務的副助理部長蔡斯（MichaelChase）訪台，也是因為他2019年的歷史性訪問，讓這類互動漸成常態。

柯林克說，他的訪問不僅凸顯美國對台灣的承諾，也開啟台灣與美國關係的新時代，「我們不應該因自我設限，而限縮美國政府人員與台灣官員的互動」。

他說，這些歷史可看出川普如果當選後可能的對台政策。

●中國威脅迫在眉睫 台美今天就要準備好

柯林克指出，中國對台威脅「非常明顯且迫在眉睫」。中國每次在台灣周圍軍演，規模和範圍都不斷擴大，每次也都展示先前沒有展示過的軍力。中共解放軍持續進化、改善軍力，台灣必須「今天就有能力嚇阻中國」，同樣地，美國及區域夥伴「今天就要準備好挫敗中國對台的侵略」。

柯林克說，嚇阻中國對台灣入侵、封鎖或任何其他行動，首先是台灣的責任。台灣必須竭盡所能阻止中國這樣做。台灣前總統蔡英文任內提高軍事預算，延長服役年限，他很肯定這些作法，但這些努力「還不夠，仍須加倍」。

柯林克指出，台灣面臨生存威脅，類似烏克蘭、以色列或其他面臨鄰國意圖侵略威脅的國家，需要增加國防支出，也要非常仔細檢視這些資金是否用在正確的投資。在他任內，首要優先事項之一就是強化台灣的不對稱戰力；現在台灣的不對稱戰力已有改善，但還沒有達到必要的能力。

柯林克說，烏克蘭用便宜的無人武器系統擊沈俄羅斯黑海艦隊半數船隻，這些經驗值得台灣學習。台灣有全世界最優秀的工程師，自主國防應以發展無人系統為重點。

●不對稱不只無人武器 美應分享戰術技巧

他指出，短期內，台灣應購買指揮控制系統，或將這些系統現代化，以確保台灣已有的各種武器能整合並協同作戰，建立整體防禦體系，避免出現獨立運行的孤立系統，否則，購買大量裝備，卻沒有指揮控制系統是沒有意義的。同時，台灣也需要早期警戒系統，能及早警示解放軍的攻擊。

他也強調，不對稱戰力談的不只是武器，還包括作戰概念。烏克蘭非常成功地以不對稱方式，使用某些被認為是傳統武器的系統，如「海馬士多管火箭系統」，發揮不對稱的效果，台灣可以向烏克蘭學習。不對稱作戰的戰術非常重要，「美國及其他國家應與台灣分享戰術、技巧和程序」，協助台灣發展對抗解放軍的現代作戰概念。

柯林克同時指出，台灣民眾也必須認識到台灣面臨的威脅，展現足夠的韌性和決心，包括支持增加國防經費，「這是基本的，沒有資源，台灣的軍隊就無法發展成強大的戰鬥力量」；其次，要展現願意服役，願意犧牲時間、金錢來捍衛台灣的決心，很多方面都與民防的改進有關。