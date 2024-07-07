政變國家組聯盟 西非整合瀕臨破碎？

西方在西非的勢力將被俄羅斯取代？西非馬利、布吉納法索與尼日3國領袖在尼日碰面，並正式為「薩赫爾國家聯盟（AES）」簽訂相關協議，盼擺脫西方與西非共同體（ECOWAS）的影響。3國領袖都是政變上台，且都不願與西方合作反恐，而是跟俄羅斯傭兵合作，以致美國與法國過去的駐軍紛紛撤離。

西方紛紛撤離

根據《半島電視台》報導，尼日總統奇阿尼、布吉納法索過渡總統特拉奧雷與馬利過渡總統戈伊塔6日在尼日首都尼阿美碰面，這是3國於1月聯合退出西非共同體，並宣布成立AES後的首度領袖峰會。奇阿尼認為，西非共同體對三國生存造成嚴重威脅，因此必須另起爐灶。

《法蘭西24》提到，馬利、布吉納法索與尼日分別在2021、2022與2023年發生政變，軍方都將原來的領導人推翻，而西非共同體基於支持各國原領袖的立場，原本宣布要派兵鎮壓，並對3國進行進出口制裁，但最終派兵不了了之，僅有實施的制裁，也顯示西非共同體對轄下會員國發生政變的約束力減弱。

而三國也不管西非共同體的制裁，開始轉而與俄羅斯加強聯繫，並要求過去在當地協助反恐的法國與美國撤退，法國則在2022年撤離馬利、2023年撤離尼日與布吉納法索，美國也撤回了在尼日設立的1億美元無人機基地。西非共同體主席法耶在3國會面前曾分別與3國領袖見面，仍試圖說服他們回歸，但看來並未獲得正面回覆。

與俄合作安全惡化？

由於非洲近年來政變頻傳，前西非共同體公關主任蓋耶擔心，西非共同體在非洲的影響力會被AES減弱，顯示西非共同體面對會員國政府遭政變是無能為力的。

不過，3國雖然想與俄羅斯加強安全與經濟連結，但近3年的數據顯示，這3國在近年來因恐攻、暴力攻擊死亡的人數正逐年上升：布吉納法索2023年有超過8千人因暴力衝突死亡，尼日的反恐成果也快速衰退，而外界調查則認為，馬利軍隊與俄羅斯傭兵疑似合作無差別屠殺平民，擔心3國的結合，未來成為恐怖組織的溫床。

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