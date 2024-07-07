中國與白俄羅斯陸軍聯合訓練 7月上中旬登場

美國房價5年來漲了5成，一些都會附近的搶手住宅區漲幅更高，租金同步大漲。從紐約郊區到蒙大拿鄉村，選民都因直衝天際的住房成本而備感焦慮。 多名正在競選連任的參眾議員說，跑基層時發現高房價已成最大民怨，有眾議員提議，拜登政府應將基礎建設法的1兆美元資金拿一些出來協助蓋房，也有人提議對名下擁有太多房子的炒房者課稅。

2024-07-07 11:30