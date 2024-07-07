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中國與白俄羅斯陸軍聯合訓練 7月上中旬登場

中央社／ 北京7日電

中國國防部官網今天公布，根據年度計畫和雙方共識，中國和白俄羅斯兩國軍隊將於本月上中旬在白俄羅斯布列斯特市附近地域舉行「雄鷹突擊-2024」陸軍聯合訓練。

據表示，這次聯訓以執行反恐怖行動任務為背景，雙方將採取混編同訓模式，共同完成營救人質、聯合反恐怖行動等課目演練，「旨在提升參訓部隊訓練水平和協同能力，深化兩國陸軍務實合作」。

布列斯特市（Brest）是白俄羅斯鄰近波蘭邊境的城市。

此前，「上海合作組織」（Shanghai CooperationOrganisation）宣布，白俄羅斯4日正式加入上合組織，成為這個由中、俄所領導區域組織的第10個成員。

另據中國官媒新華社，「白俄羅斯3日上午在首都明斯克舉行解放80週年慶祝閱兵活動。應白俄羅斯國防部邀請，中國人民解放軍儀仗司禮大隊抽組儀仗分隊參加閱兵活動」。

國防部 白俄羅斯 陸軍

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