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日本海鷹碰撞8死事故 疑兩機指揮官協調不足

中央社／ 東京7日綜合外電報導
日本海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機今年4月失事墜海。圖為同款SH-60K海鷹直升機示意圖，非失事飛機。（美聯社）
日本海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機今年4月失事墜海。圖為同款SH-60K海鷹直升機示意圖，非失事飛機。（美聯社）

日本海上自衛隊今年4月發生兩架海鷹直升機碰撞墜毀，造成8人殉職，日媒報導，海上自衛隊事故調查委員會認為，兩機在不同指揮官指示下行動時的協調不足，是導致碰撞原因之一。

日本讀賣新聞報導，海上自衛隊將於近期公布事故調查報告書。

海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機，今年4月20日晚間在鳥島東方約280公里處，參與共有8艘艦艇及6架反潛直升機參與的反潛訓練時發生碰撞墜毀；失事現場空域共有3架直升機飛行，其中兩架發生碰撞，兩機各搭載4人、總計8人全數殉職。

海上自衛隊事後尋獲兩架直升機上的飛航紀錄器（Flight Recorder），在進行分析同時也聽取相關人等說法。

反潛直升機用來探測潛艦的聲納分成兩種，一種是發出聲響探測潛艦位置的「主動式聲納」，另一種則是探測潛艦所發出聲響的「被動式聲納」。

這兩種聲納的使用，根據戰術需求，可能會由個別指揮官協調下達指示。

日本政府相關人士表示，事發當天的3架直升機，有兩架使用同種聲納，另1架使用另一種聲納，然後共同追蹤擔任假想敵的海上自衛隊潛艦；不過，據說指揮官間的協調不夠充分。被認為有問題的部分，包括沒有下達為保持安全高度落差的明確指示等。

再者，直升機上配備防撞燈，就算是夜間訓練，只要距離夠近仍可目視防撞燈，且飛航紀錄器也記錄下兩架直升機乘組員以目視方式相互確認對方位置的聲音。

但是，事發當下是幾乎直線前進的一架直升機前方，跟正在轉向的另一架直升機左前方發生碰撞，所以有可能是乘組員的警戒監視不足。

海上自衛隊從2021年發生反潛直升機碰撞事故後，為避免類似事故再度發生，針對數架直升機近距離飛行時，要求採取乘組員警戒監視及飛行時確保高度落差等對策。

今年這起事故研判未遵守上述對策規定，海上自衛隊將要求乘組員在飛行時徹底做好警戒監視工作，及當數架直升機接受不同指揮官指示行動時，由高階指揮官努力掌握現場狀況等作為。

直升機 自衛隊

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