緬甸軍政府發言人表示，國內最大城市仰光（Yangon）有6人霍亂檢驗呈陽性反應，目前已下令暫時關閉此一地區的餐廳。

法新社報導，軍政府發言人紹敏通（Zaw MinTun）表示，在仰光商業中心一處「占地偷住者區」（squatter ward）有9人因嚴重腹瀉住院，經檢驗證實其中1人感染霍亂。

他說，這個容納600多人的聚居區只有12間公共廁所。

隨後在仰光的兩家醫院進行霍亂檢驗後發現其他5例。

聲明指出，一名愛滋患者尚未接受霍亂檢驗就已死亡。

緬甸軍政府衛生部傳簡訊給手機用戶，提醒民眾應加強衛生預防措施。

世界衛生組織（WHO）表示，研究人員估計，全球每年有 130萬至400萬個霍亂病例，多達14萬3000人不治。