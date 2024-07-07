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南韓24校爆發食物中毒！千名師生上吐下瀉 泡菜驗出諾羅病毒

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓全羅北道南原市24所學校，共1024名學生和教職員工身體不適，而供應校方的泡菜廠商樣本驗出諾羅病毒，目前推測恐為問題源頭。圖為示意圖，南韓韓亞集團泡菜工廠，非本文出事廠商。美聯社
南韓全羅北道南原市24所學校，共1024名學生和教職員工身體不適，而供應校方的泡菜廠商樣本驗出諾羅病毒，目前推測恐為問題源頭。圖為示意圖，南韓韓亞集團泡菜工廠，非本文出事廠商。美聯社

南韓爆發大規模食物中毒事件，全羅北道南原市24所小學、國中和高中，共1024名學生和教職員工身體不適，而校方泡菜廠商樣本驗出諾羅病毒，目前推測恐為問題源頭。

英國廣播公司（BBC）報導，南原市政府6日表示，2日出現首起食物中毒事件，學生與教職員出現嘔吐、發燒、腹瀉和腹痛等食物中毒症狀，當局隨即針對患者進行檢測，並驗出諾羅病毒GII。

另外，調查發現中鏢學校均使用相同廠商提供的泡菜，樣本經過篩檢也驗出諾羅病毒。

目前24所學校暫停供應營養午餐，涉事廠商並未被公布，但已遭勒令停止生產和銷售泡菜，並召回所有產品。

諾羅病毒具有高度傳染性，可藉由接觸受污染的表面，比如馬桶沖水手把，以及其他已感染患者而傳播。

大多數人幾天後便可康復，無需住院治療，但也可能出現相當嚴重的病況。

患者 諾羅病毒 食物中毒

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