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日英領袖電話會談 推動安保合作及因應國際課題

中央社／ 東京7日綜合外電報導
英國首相施凱爾。(歐新社)
英國首相施凱爾。(歐新社)

日本首相岸田文雄昨天跟英國新任首相施凱爾（Keir Starmer）電話會談，除推動雙方在安全保障領域合作外，也同意合作因應包括烏克蘭情勢在內的各種國際課題。

日本放送協會（NHK）報導，岸田與施凱爾昨天下午4時過後，利用電話短暫進行約10分鐘會談。

岸田在電話中除祝賀施凱爾就任首相，也提到「共享價值與原則的兩國夥伴關係，是前所未有的緊密堅固」。

岸田說，希望更進一步強化日英關係，「為維持與強化基於法治的自由且開放的國際秩序進行合作」。

施凱爾在會談中提到日皇德仁夫婦不久前剛結束的英國訪問行程，也表明希望跟岸田共同致力讓日英關係更為緊密。

兩人在會談中都認為「歐洲大西洋與印度太平洋的安全保障密不可分」，同意推動緊密合作；另外，也確認將推動包括研發次世代戰機在內的合作。

岸田也跟施凱爾就烏克蘭、中東、東亞等區域情勢及各種國際課題交換意見，並同意將合作因應。

施凱爾 日本 烏克蘭

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