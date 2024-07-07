東京都知事選舉 關鍵數字0.99不斷出現

日本東京都知事選舉今天投開票，回顧此選戰最關鍵議題，0.99數字不斷出現。這是東京都2023年史上新低生育率，全日本最低的生育率。年輕人「不婚不育」已經上升為政治問題，候選人紛紛提出各類育兒優惠政策，盼打動選民。

根據厚生勞動省近期公布2023年人口動態統計概略數字，日本與東京雙雙創下歷史新低。全國衡量婦女一生生育子女總數的「總和生育率」降至1.20，東京都更是只有0.99，是唯一跌破1的城市，創下史上新低。

尋求連任的71歲現任都知事小池百合子提出，她希望東京在20、30年後依舊是一個可持續發展的都市，「為此需要培養人才、讓都民能夠結識新朋友、結婚生子、養育下一代，讓下一代接受教育。」她以過去8年政績為號召，包括她曾推動低廉的民間住宅，替年輕人解決居住煩惱。

在育兒政策方面，東京都從2023年度起實施育兒支援金「018支援」政策，對東京都內居住的18歲以下孩子，每人每月給予5000日圓（約新台幣1025元）支援金，對家庭收入不設限，以及新增高中免學費不再排富等政策。

她還提出由都政府支援凍卵，對象為18歲至39歲女性，並進一步把補助對象從200名擴大10倍至2000名。此外，都政府還支援育嬰假，對願意給予員工育嬰假、打造優良育嬰職場環境的企業，政府會給獎勵金。實施這項政策後，東京男性申請育嬰假的比率大幅上升，從2015年的4.5%，躍進至2023年的38.9%。

小池也在這次選戰中提出新政策，包括每個家庭第一胎的托育免費，以及補助產婦無痛分娩，以「不花錢育兒及教育的東京」作為目標。

小池的最強對手蓮舫則認為，年輕人不生孩子的根本原因，在於經濟問題導致他們無法結婚或生子，而這個族群正在逐漸擴大。

她表示，「在過去50年期間，東京都的結婚人數減少了一半。如果能免除年輕人對未來的不安，就能不放棄結婚等夢想，而這首先必須創造穩定就業，以及減少助學貸款的負擔。長遠來看，消除對未來的不安，才是應對少子化的對策。」

蓮舫主張提高薪資、打擊貧困，提出包括要求跟東京都政府簽約的企業必須改善薪資待遇，以及對養育多名子女的家庭提供房租補助等政策。

另一名候選人、41歲前廣島縣安藝高田市長石丸伸二則認為，「少子女化是國家整體問題，在自治體層級討論也沒有意義」，但他主張對教育進行投資。石丸表示，為了改善校園環境，他主張投入100億日圓，為下一代提供更有利的教育資源。他斷言，這將是最有效率，也最有效果的政策。

除了少子化問題之外，這場選戰的另一大重點就是檢討小池的政績。

根據日本放送協會（NHK）對56名候選人進行的問卷調查，被問到選戰最大爭議點，最多候選人回答的是「對小池都政的評價」。

小池百合子的自我評價是「某種程度上滿意」，強調她任內在預算編列、資訊公開、應對疫情，以及支援育兒等方面都取得了成果。

蓮舫對於小池都政則是「不予評價」。她在選戰期間對於小池的育兒政策給予某種程度的正面評價，但也強調年輕人的貧富差距擴大，並批評神宮外苑再開發議題。

回顧小池百合子過去8年，她在2016年7月的都知事選舉首次當選，上任後立即宣布因為土壤污染問題，延後把築地市場遷往豐洲的計畫。最後在提出科學證據，保證安全無虞之後，才完成築地市場搬遷。今年4月，都政府確定與三井不動產為首的企業聯盟簽訂開發計畫，在築地市場的原址空地上建造一座多功能體育場。

在小池的第一任期後段至第二任期之間，她的重心擺在應對疫情，以及舉辦東京奧運及帕運。疫情結束後，又迎來氣候變遷與少子化等議題。

日本經濟新聞分析，「小池都政」的一大特色是「先於國家行動」，像是強制要求在新建獨棟住宅上安裝太陽能板，這項被國家推遲的政策，東京都卻快了一步，將於2025年4月起正式實施。

然而，小池的決策方式卻受到質疑。有都廳幹部表示，「她的重要政策都是由少數幹部來決定，是典型的由上而下組織，不能說非常開放。」