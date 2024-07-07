快訊

年邁拜登對上狂人川普美政治豪賭不妨以台灣為鑑

iPhone鬧鐘不會響？被蘋果認證的手機Bug 靠3招預防

涉貪500萬元交保 鄭文燦首發聲：從政以來不貪不取 會捍衛清白

觀光業衝擊房價與就業 巴塞隆納居民示威要求設限

中央社／ 巴塞隆納6日綜合外電報導
巴塞隆納計劃於2028年底開始全面禁止向遊客短期出租公寓。圖為1名男子在巴塞隆納1棟公寓外懸掛抗議布條，上頭寫著「不要再有觀光公寓」。（路透）
巴塞隆納計劃於2028年底開始全面禁止向遊客短期出租公寓。圖為1名男子在巴塞隆納1棟公寓外懸掛抗議布條，上頭寫著「不要再有觀光公寓」。（路透）

數以千計抗議民眾今天走上巴塞隆納（Barcelona）街頭，抨擊大眾觀光對這座西班牙遊客最多城市造成的影響，為西國一連串類似遊行中的最新一起。

法新社報導，根據警方統計，約有2800 人在「夠了！讓我們對觀光業設限」的標語下，沿著巴塞隆納海濱區遊行，要求建立新的經濟模式，以減少每年數以百萬計的遊客。

抗議者舉著布條上面寫著「現在就減少觀光業」，並高喊「遊客滾出我們的街區」等口號；示威隊伍在多家大飯店前停下來，此情景讓遊客感到驚訝。

根據當地政府資料，位於西班牙東北岸、擁有聖家堂（La Sagrada Familia）等國際著名景點的巴塞隆納，居民人數160萬，去年接待的遊客卻超過 1200 萬人次。

地方當局表示，市內房價在過去10年飆漲68%；這是抗議活動的主要議題之一，另外也抗議觀光業對這座城市的商業活動和工作條件造成的影響。

為了對抗「大眾觀光負面影響」，由社會黨籍科博尼（Jaume Collboni）領導的市議會10天前宣布，目前市內旅遊用出租公寓超過1萬間，到了2028年將實施禁令，不再出租給遊客，好讓這些公寓重回地方租屋市場。

這項宣告可能引發一場法律訴訟，也遭受旅遊公寓協會的反對，他們表示，如此只會助長黑市。

公寓 西班牙 飯店

延伸閱讀

歐國盃／葡萄牙PK輸法國 C羅、佩佩告別賽場含淚相擁

歐國盃／西德頂尖對決西班牙驚險勝出 4強將對決法國

歐盟2030減碳55% 可為西班牙增加10萬綠色職缺

歐國盃／西班牙延長賽2：1踢走德國 晉級最後4強

相關新聞

北約峰會 將對陸釋強烈訊息

美國本周將在華府主辦北約（ＮＡＴＯ）峰會，白宮資深官員五日在背景簡報會預告，會議重點將包含支持烏克蘭，以及北約在印太區域...

東京都知事選舉 關鍵數字0.99不斷出現

日本東京都知事選舉今天投開票，回顧此選戰最關鍵議題，0.99數字不斷出現。這是東京都2023年史上新低生育率，全日本最低...

觀光業衝擊房價與就業 巴塞隆納居民示威要求設限

數以千計抗議民眾今天走上巴塞隆納（Barcelona）街頭，抨擊大眾觀光對這座西班牙遊客最多城市造成的影響，為西國一連串...

健康來得及／冰浴與冷水澡有助運動恢復、緩解憂鬱症 但要多冷才有效？

冰浴（ice bath）修復身體的好處，這幾年從體壇流傳至民間。社群媒體上，頂尖運動員不時分享冰浴療程的照片，引發粉絲效仿。不過對一般人而言，準備大量冰塊倒進浴缸不僅費事，就算炎炎夏日到了，泡起來也不太好受。但如果退而求其次，改成冷水淋浴，對身體與心理的好處還有多少？運動醫學專家與您分享關於身體降溫的知識，包括水該多冷、待多久才有效，以及其中原理。

環太軍演重視人道救援 日本墨西哥大型艦艇亮相

環太平洋軍演除了展示武器之外，人道救援與災害應變也是重點；日本、墨西哥分別派出具備大型運載能力的艦艇，用在緊急狀況時拯救...

華府直擊／年邁拜登對上狂人川普 美政治豪賭不妨以台灣為鑑

美國總統拜登辯論失利，正力抗民主黨內換人的強大壓力，是不是真到了必要換人的時刻？陣前換將划算與否？都還存在各種爭辯；台美的政治環境非常不同，其政治後果和划不划算仍足以借鏡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。