台深耕美國政壇搏多路人馬支持 美媒：值歐洲借鏡

Politico今天一篇專文指出，台灣多年來在美國政治光譜上耕耘，建立大規模親台官員網絡，橫跨兩黨及整個美國政府。在美國大選結果的不確定下，台灣對美國政壇的敏銳度、站穩腳步的策略值得歐洲借鏡。

美國政治新聞媒體Politico總編輯柏恩斯（AlexanderBurns）的這篇長文，以副總統蕭美琴駐美期間於雙橡園與馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）的互動開頭，形容這代表台灣在美扎根多年、為贏得美國各級官員支持的縮影，一切努力就為鞏固台灣政治地位。

北大西洋公約組織（NATO）成員國領導人準備赴華府參加北約75週年高峰會時，心中考量少不了川普再次入主白宮的可能性。

這批領導人擔心美國縮減抗俄力道，正重新評估自家國防政策、請共和黨人不要擁抱孤立主義。在許多情況下，他們也為迎接更危險的世界做好準備。

專文顯示，台灣的例子表明，有時候，要抵禦擴張主義、擁有核武的鄰國，最佳防禦措施是一系列有力的計畫，包括華府的雞尾酒會、經濟發展活動，以及不斷奔走於美國不起眼、乏味的州首府。

台灣多年來在美國政壇的辛苦耕耘奏效，如果中國攻台，將會引發遠超過華府環帶公路生活圈（Beltway）的強烈抗議聲浪。

在國會中，對台灣的支持無明顯黨派之分，這是在美國分裂的政治文化中的巨大成就。

從康乃狄克州（Connecticut）等左傾地區到共和黨鐵票區，十多州的議會中都有「友台連線」小組。保守州如猶他及進步派的夏威夷州都通過友台決議。但有多少州議會設有「友立陶宛小組」？

專文指出，台灣是富裕的國家，擁有強大的科技產業，具備充裕的資金及經濟利益，這是處於俄羅斯陰影下的國家所沒有的。波羅的海版的台積電也不存在，無法向立場搖擺不定的州長承諾提供數千個工作機會。

但歐洲與台灣的差距不僅僅是現金及晶片。台灣有不同的策略，以對美國政治人物興趣的敏銳解讀以及個人外交的無限熱忱為基礎。5月宣誓就任副總統的蕭美琴，是其中的核心。

專文強調，蕭美琴由台灣前總統蔡英文任命派駐華府，在某些方面，她擁有獨特的資歷及背景來完成這項任務：蕭美琴的母親是美國人，她本人擁有美國大學學位，青年時期曾在紐澤西度過一段時間。在與美國地方官員打交道方面，蕭美琴當然比大多數外交官準備得更足。

她並非從零開始擬定台灣的美國政治策略，但她在這波魅力攻勢中，是令人敬畏的戰地元帥，戰技包括努力說服國會議員、出席具有戰略意義的會議，及與最小州的官員交談。

在雙橡園舉行的「德拉瓦日」活動上，蕭美琴以德拉瓦州生活在強勢鄰居賓州旁的地緣政治相似性為連結，向德拉瓦州眾議員鮑姆巴赫（Paul Baumbach）表示，「就像德拉瓦州一樣，在台灣，我們認為自己雖然小但很強大」。

中國在這方面幾乎無力對抗台灣。中國政府在美國的「政治毒性」高，反中政策在這裡已經成為主流。

台美夥伴關係也建立在對美國政治性格的冷靜評估上。許多美國官員對世界其他地區的興趣有限，一般州議員對台灣的了解不深，這些議員所代表的選民同樣如此。

歐洲人常常認為這是美國式狹隘，令人困擾，但台灣卻將其視為機會：畢竟，如果議員幾乎一無所知，那就代表有教育他們的機會。

這些「學生」中，有些人無論未來進入眾議院或參議院服務，還是強化了美國友台聯盟的人數優勢，都將成為台灣有用的盟友。