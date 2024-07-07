北約峰會 將對陸釋強烈訊息

美國本周將在華府主辦北約（ＮＡＴＯ）峰會，白宮資深官員五日在背景簡報會預告，會議重點將包含支持烏克蘭，以及北約在印太區域的夥伴關係，預計還將對中國大陸傳遞強烈訊息；身為東道主的美國總統拜登將在十一日下午舉行記者會。

北約組織（ＮＡＴＯ）第七十五周年高峰會九日至十一日將在華府登場，其中兩大主題：對烏軍援和全球夥伴關係，均與中國密不可分。將卸任的北約祕書長史托騰柏格五日在記者會舉例，中國支持俄羅斯的戰爭經濟及微電子等軍民兩用物品，足見安全問題不只區域性、而是全球性。

白宮資深官員表示，北約是最強大的防禦聯盟，對大西洋安全不可或缺。此次北約峰會除會員國參與，美國也邀請歐盟、日本、南韓、澳洲和紐西蘭代表與會；北約將就支持烏克蘭做出新宣布，若俄羅斯總統普亭以為他可以比北約國家對烏克蘭的支持撐更久，那麼普亭是錯得離譜。

資深官員表示，研擬中的北約公報將包含針對中國大陸相當強硬的立場。為支持俄羅斯國防工業，有九成的半導體品來自中國大陸，中方對莫斯科的軍工支持是此次北約關注的話題之一。

華爾街日報六日刊出芬蘭總統史塔布專訪。芬蘭去年四月甫成為北約第卅一個會員國，也是和俄國邊界最長的北約國家。曾任芬蘭總理的史塔布說，許多歐洲國家擔憂俄烏戰爭恐蔓延俄國鄰國，這些國家亟欲北京能在找到外交解方上扮演更吃重角色。

史塔布還說，由於中國國家主席習近平手握大權，因此他對解決俄烏戰爭的和平方案擁有關鍵力量，美國等西方國家都做不到，西方能做的就是軍援烏克蘭，以確保基輔不會輸掉這場戰爭。