國會第二輪投票7日登場…法極右派 可能躍最大黨
法國國民議會改選第二輪投票7日登場，各政黨呼籲支持者踴躍投票力挽狂瀾。選前民調顯示，極右派的「國民聯盟」可能躍為第一大黨，但不至於取得絕對多數席次。
國民聯盟位於政治光譜極右翼，疑歐、反移民的立場鮮明，卻在第一輪投票中贏得三分之一的選票，為二次世界大戰以來第一個極右派法國政府上台執政鋪路。但在中間派和左派主流政黨候選人發動戰術性退選，以集中選票、防堵極右派後，多項民調預測，國民聯盟可能贏得的席次已降低，難以取得絕對多數。
OpinionWay民調顯示，國民聯盟很可能贏得205至230席，大幅領先左派「新人民陣線」（NFP）的145至175席，以及總統馬克宏所屬中間派聯盟的130至162席。
Ipsos的民調估計國民聯盟取得175至205席，IFOP民調估計170至210席。籌組多數政府，必須在577席的國民議會中取得289席。
領導國民聯盟的雷朋則表示「大有機會」贏得絕對多數，並呼籲支持者以選票證明民調是錯的。
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