英遣送非法移民至盧安達計畫 新首相施凱爾喊卡

中央社／ 倫敦6日綜合外電報導

英國新任工黨首相施凱爾今天表示，他「不打算」繼續推動前任保守黨政府主打將尋求庇護者遣送至非洲國家盧安達的計畫。

綜合法新社與路透社報導，施凱爾（Keir Starmer）在上任後首場記者會上表示：「盧安達計畫已在啟動前確定死亡且不會復生…我不打算繼續那些無法發揮震懾效果的花招。」

英國前首相蘇納克（Rishi Sunak）不顧人權團體反對及司法判決，執意推動他的爭議性「停止（非法移民）船」（stop the boats）遣送計畫，賭上自己的政治聲譽。

英國自從2020年徹底與歐洲聯盟（EU）分道揚鑣以來，非法移民已日益成為政治核心議題。脫歐派當時在公投勝出，主要正是訴求重新掌握對國界的控制權。

施凱爾先前曾表示，蘇納克的政策既無威懾力又浪費錢；他主張從「上游」解決問題，粉碎在幕後安排偷渡的人蛇集團。

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