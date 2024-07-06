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「怪獸船」侵門踏戶？陸海警停泊菲專屬經濟區 意在恫嚇馬尼拉
路透6日報導，菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉當天表示，中國大陸已將其最大海警船隻停泊於菲方在南海的專屬經濟區內（EEZ）；該船長達165公尺，被稱為「怪獸船」，2日已進入菲律賓外海200海里內的EEZ。塔瑞耶拉聲稱，中國海警此舉意在恫嚇，但馬尼拉不會被嚇倒也不會退縮。
塔瑞耶拉說，該艘中國船隻並也部署一艘小艇，停泊處距離鄰近菲海防船約800碼（約731.5公尺）。菲海防隊已警告該中國船隻正身處菲方專屬經濟區，並詢問對方意圖。
據路透，中國駐馬尼拉大使館和中國外交部未立即回應置評請求；中國海警則未有公開聯繫方式的資訊。
中菲兩國2日曾在高層對話後，同意需要恢復信任、重建信心，以更妥善管控海上衝突。儘管中菲就仁愛礁擱淺菲艦補給任務而衝突升溫，菲律賓已拒絕重要盟友美國協助其南海行動的提議。
菲海防隊曾於5月派一艘船赴菲律賓西南外海的仙賓礁，以嚇阻中國小規模填海行動，但中方否認該指控。中國已在南海若干島礁廣泛實施填海造陸，興建空軍和其他軍事設施，引發美國和區域諸國擔憂。
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