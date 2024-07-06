小泉進次郎易曼紐福島衝浪 批大陸管制日水產品
日本政壇「明日之星」、執政黨自民黨籍眾議員小泉進次郎今天與美國駐日大使易曼紐相邀到福島縣享受衝浪樂趣。針對中國去年8月在福島核處理水排放入海後管制日本水產品一事，兩人都提出批判。
日本產經新聞、福島電視台報導，小泉與易曼紐（Rahm Emanuel）今天造訪福島縣南相馬市北泉海水浴場。地點位於距離福島第一核電廠約30公里北方。
東京電力公司2023年8月首度排放經過海水稀釋的福島第一核電廠核處理水入海，為了力挺福島，去年小泉與易曼紐各自到福島視察，今天再度造訪，展現持續力挺福島的決心。
小泉與易曼紐今天也一同觀賞衝浪日本錦標賽活動，並且品嚐比目魚生魚片、使用吻仔魚調製的披薩等美食。
針對中國不滿日本將核處理水排海，全面禁止進口日本水產品一事，小泉今天對媒體表示，中國嘴巴說不吃日本水產品，中國漁民卻來日本周邊海域捕魚，是既偽善又欺瞞。
小泉批評說：「中國的核電廠排放的核處理水濃度是（日本的）5倍。」
他還指出，中國採取不科學的作法在攻擊福島、攻擊日本，日本與美國一起面對此事，今天與易曼紐一同走訪福島，確認美日合作的意志，共享寶貴的時光。
易曼紐也對媒體表示，中國漁民到日本近海捕魚，卻禁止進口日本的水產品，他實在無法接受中國的這種態度。
易曼紐說，對於日本與福島的安全性很有信心，今後也會吃福島的魚，在福島的水中游泳，讓大家知道福島是安全的。
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