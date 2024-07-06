東京都知事56人參選爆量 網路流言、海報亂象頻傳

東京都知事選舉明天投開票，這次有56人參選，創下史上新高，網路上也流傳各種謠言。有人冒充候選人，甚至有「候選人」根本不是人，而是AI。競選海報公告欄除了被拿來當廣告欄位販售，還有人胡亂張貼海報，亂象頻傳。

日本放送協會（NHK）報導，社群媒體X有許多人自稱參選東京都知事，但其實是冒充。有人發文稱，「決定參選都知事選舉！請予以政治獻金！」，還有人發布圖片，公布寫著「將全力解決問題」的競選海報，或是在YouTube發布參選影片，實際上全都是造假。

報導稱，這些虛假參選貼文流傳相當廣，光是在社群媒體X能夠確認的部分就有超過200萬次以上瀏覽。有些網友批評發文者根本不是真正的候選人，但也有人發文說「我支持你」、「我會投票給你」，似乎誤以為對方是真正的候選人。

東京都選舉管理委員會（都選管）總共在東京都內設置超過1萬4000處選舉海報公告欄，但實際上張貼候選人帶有照片與姓名的「正經」選舉海報寥寥無幾。有些公告欄的外側釘著透明資料袋，內有海報，自然讓人以為是候選人海報，卻並非真正的候選人。

另外，在社群媒體X輸入「有力候補」進行關鍵字檢索，會發現檢索結果當中出現一名女性照片。

她站在藍色的背景板前，對著麥克風講話，衣領上還有一枚金色胸章。但透過專業軟體檢驗後發現，這名「候選人」根本不是真人，而是生成AI。這則貼文被轉發超過650次，觀看次數超過200萬次，似乎是想搭選舉的順風車提高瀏覽率。

對此，日本政府總務省指出，雖然無法就個案進行回答，但一般而言，只是透過社群媒體冒充候選人，無法立刻斷定違反了公職選舉法。

至於胡亂張貼海報，內閣官房長官林芳正先前回應，公告欄僅限候選人使用，雖然沒有直接限制海報內容，但如果進行其他候選人的競選活動，或是發布虛假訊息，都違反了公職選舉法，將受到處罰。

專家指出，這類透過發布虛假訊息取得關注，進而獲利的行為稱為「注意力經濟」。

YouTube可以透過觀看次數賺取廣告收入，X也有賺錢機制，可以讓獲得一定觀看次數的用戶獲利。此外，透過將網友引導至部落格或網站，也可以根據訪問量獲得廣告收益，或是提升知名度。

然而，隨著透過吸引網友注意來獲利的機制愈來愈普及，發布虛假訊息、毀謗中傷等極端內容的情況也愈來愈多。

明治大學教授湯淺墾道表示，東京都知事選舉有許多知名候選人參選，因此對於想要吸引關注的人而言是一個巨大機會。無論發布的內容是對是錯，只要盡可能吸引關注、獲得一定觀看量，就能按照觀看比例賺錢。

湯淺表示，如果有愈來愈多人沒參選卻謊稱參選，這將會削弱真正候選人的資訊，造成「稀釋化」的負面影響，損害選民的選舉權。

也有專家認為，隨著時代變遷，公職選舉法到了應該檢討修法的時候。

日本大學法學部專任講師安野修右指出，有人擔心，如果這類看輕選舉的行為愈來愈多，最後選民會認為，認真去投票反而是件很蠢的事情。長遠來看將會破壞民眾對選舉的信賴感，進而導致對政治的不信任。

另外，由於日本選票不像台灣是用蓋章方式，上面列有全部候選人名字，而是採用選民手寫的「自寫式投票」。如果選民相信某個人有參選，而寫下那個人的名字，可以想像這類「無效票」將會如何影響選舉結果。

安野表示，公職選舉法制定網路競選活動相關規定已經是10多年前，當時主要在於規範候選人的活動，而沒有針對冒充候選人，或是社群媒體活動的相關規定，隨著網路環境改變，應該採取相應對策。