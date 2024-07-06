裴澤斯基安當選伊朗總統 普亭致賀盼加強雙邊關係
伊朗總統大選改革派候選人裴澤斯基安歷經兩輪投票後勝出，克里姆林宮今天指出，俄羅斯總統普亭向他道賀，並期盼強化兩國關係。
法新社報導，普亭（Vladimir Putin）在發給裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）的賀電中表示：「我期盼您擔任總統期間，致力於加強兩國友好人民之間的建設性雙邊合作。」
普亭還說，俄羅斯和伊朗都是西方國家嚴厲制裁的目標，兩國可以「協調努力，以建設性方式解決國際問題」。
伊朗昨天舉行總統大選第2輪投票，裴澤斯基安奪下逾1600萬票，得票率大約54%，極端保守派候選人賈立里（Saeed Jalili）獲得逾1300萬票，得票率約為44%。
今年5月時任伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）搭乘直升機墜機身亡，因此原定2025年的總統大選提前舉行。
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