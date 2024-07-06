快訊

不只涉貪？徐巧芯稱鄭文燦還涉2項違法 指賴清德狠毒選生日當天肅清前朝

台中燒肉店火舌竄出！疑電線走火延燒2鄰房 2員工命危搶救

才指辯論災難1次性事件…拜登迷惑發言再+1 自稱「黑人女性副總統」

裴澤斯基安當選伊朗總統 普亭致賀盼加強雙邊關係

中央社／ 莫斯科6日綜合外電報導
伊朗總統大選改革派候選人裴澤斯基安歷經兩輪投票後勝出。 法新社
伊朗總統大選改革派候選人裴澤斯基安歷經兩輪投票後勝出。 法新社

伊朗總統大選改革派候選人裴澤斯基安歷經兩輪投票後勝出，克里姆林宮今天指出，俄羅斯總統普亭向他道賀，並期盼強化兩國關係。

法新社報導，普亭（Vladimir Putin）在發給裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）的賀電中表示：「我期盼您擔任總統期間，致力於加強兩國友好人民之間的建設性雙邊合作。」

普亭還說，俄羅斯和伊朗都是西方國家嚴厲制裁的目標，兩國可以「協調努力，以建設性方式解決國際問題」。

伊朗昨天舉行總統大選第2輪投票，裴澤斯基安奪下逾1600萬票，得票率大約54%，極端保守派候選人賈立里（Saeed Jalili）獲得逾1300萬票，得票率約為44%。

今年5月時任伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）搭乘直升機墜機身亡，因此原定2025年的總統大選提前舉行。

伊朗 大選 普亭

延伸閱讀

海基會董事長鄭文燦疑涉貪汙弊案 賴總統說重話了

漁船接連被大陸、日本扣押 立委要賴總統不能神隱

伊朗總統第二輪選舉結果出爐！改革派前心臟科醫師宣布勝選

俄媒：中俄軍艦將在對馬海峽聯合巡邏

相關新聞

10大最想移民國 加拿大奪冠、美國被排除 亞洲僅這國

不少人想要移民到美國，美國的移民數量也不斷飆升，但最近一家專門提供國際搬家服務的英國公司1st Move Interna...

稱呼教宗「撒旦的僕人」教廷前駐美大使 遭開除教籍

梵蒂岡5日開除前駐美大使維加諾(Carlo Maria Viganò)的教籍，因為他批評教廷自1960年代梵蒂岡第二屆大...

裴澤斯基安當選伊朗總統 普亭致賀盼加強雙邊關係

伊朗總統大選改革派候選人裴澤斯基安歷經兩輪投票後勝出，克里姆林宮今天指出，俄羅斯總統普亭向他道賀，並期盼強化兩國關係

英國首位女財相！里夫斯方針深受拜登影響 稱拚經濟成長史上第一

英國工黨在4日落幕的國會大選勝出、取得執政權，新任財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）是英國歷來首位女性財相。她...

火烤番薯快凍未條 如何替城市消暑？新研究曝光「1秘招」降溫

科學家表示，在屋頂漆上白色反射性塗料，比起裝設太陽能板或種綠色植物更能有效替城市降溫，為炎炎夏日帶來一些舒緩。該研究探討...

日本東海道新幹線停擺3小時 復駛後雙向大幅誤點

日本東海道新幹線今天發生列車在靜岡縣內行駛時停電，造成中午過後雙向列車區間停駛，直到約3小時後的下午3時過後全線復駛。目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。