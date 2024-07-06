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亞美尼亞攜手美國聯合軍演 將於7月15日起舉行

中央社／ 葉里凡6日綜合外電報導

亞美尼亞國防部今天指出，亞美尼亞和美國將於7月15日至24日，在亞國境內舉行聯合軍事演習。

路透社報導，亞美尼亞國防部表示，代號「鷹夥伴2024」（Eagle Partner 2024）的軍演將著重於維和相關任務，這類跟「夥伴國家」攜手合作的演習是定期舉行。

亞美尼亞以往是俄羅斯在南高加索地區（SouthCaucasus）最親密的盟邦，但近年來，葉里凡當局認為俄國沒能保護亞美尼亞免受鄰國亞塞拜然的侵略，導致葉里凡與莫斯科當局關係惡化。

儘管從條約來看，亞美尼亞依然是俄羅斯的盟邦，但葉里凡當局一再重申不支持俄國在烏克蘭發起的戰爭，並向基輔當局提供人道援助，這引起俄國的不滿。

亞美尼亞 俄羅斯 國防部

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