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猛暑效應帶動日人消費 分析師說高溫達這溫度會有反效果

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
近來在日本攜帶型電扇、涼感毛巾等預防中暑的商品陸續被上市，賣得很好。但是，從消費的角度，天氣也不是愈熱愈好。美聯社
近來在日本攜帶型電扇、涼感毛巾等預防中暑的商品陸續被上市，賣得很好。但是，從消費的角度，天氣也不是愈熱愈好。美聯社

天氣晴朗溫暖，民眾增加外出次數、刺激消費，日本人稱為「猛暑效應」。但是天氣愈熱、民生消費一定愈好嗎？ 日本經濟專家分析一天的消費金額與最高氣溫的關係，得知攝氏35度是分水嶺。

每日新聞報導，夏天的酷熱帶動特定商品的銷量，日本政策投資銀行指出，西瓜、冰品以及綠茶以外的飲料，酷熱天氣時銷量特別好。近來在日本攜帶型電扇、涼感毛巾等預防中暑的商品陸續被上市，賣得很好。但是，從消費的角度，天氣也不是愈熱愈好。

第一生命經濟研究所主任分析師星野卓也分析消費支出與最高氣溫的關係後，指低於攝氏35度與高於35度的天氣，民眾消費傾向截然不同。

他指出，氣溫超過35度時，民眾怕中暑，會節制不出門，過熱的夏天可能造成消費欲望冷卻的風險。不僅如此，家中經濟的負擔可能也會隨之增加，因為天熱，開冷氣的時間增加、要付的電費變高。高麗菜、萵苣等易受高溫影響的蔬菜產量減少，從夏天到秋天，蔬菜的價格可能上漲，愛吃青菜的民眾會節制買菜。

日本經濟 氣溫

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