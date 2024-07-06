火烤番薯快凍未條 如何替城市消暑？新研究曝光「1秘招」降溫

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聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
科學家表示，在屋頂漆上白色反射性的塗料，比起裝設太陽能板或種綠色植物更能有效替城市降溫，可在炎熱夏日提供一些舒緩。路透／Alamy
科學家表示，在屋頂漆上白色反射性的塗料，比起裝設太陽能板或種綠色植物更能有效替城市降溫，可在炎熱夏日提供一些舒緩。路透／Alamy

科學家表示，在屋頂漆上白色反射性塗料，比起裝設太陽能板或種綠色植物更能有效替城市降溫，為炎炎夏日帶來一些舒緩。該研究探討「冷屋頂」（cooling roof）效應，發現使用白色反射性塗料，可使戶外城市溫度降低多達攝氏2度。

法新社報導，倫敦大學學院（UCL）科學家使用大倫敦模型測試各種降溫方法，對抗2018年倫敦承受的破紀錄炎夏。研究結果4日發表在《地球物理研究通訊》（Geophysical Research Letters）期刊，發現若廣泛採用冷屋頂，可使周圍溫度下降攝氏1.2至2度。

其他方法，例如在街道種植綠色植被或安裝太陽能板，平均只能替倫敦降低約攝氏0.3度。研究還發現，用綠色植物覆蓋屋頂對溫度的影響微乎其微，但可能提供其他好處，例如改善排水和提供野生動物棲地。

研究報告指出：「與吸收熱量不同，反射熱量的冷屋頂具有雙重好處，不僅可替外部城市降溫，也可降低室內溫度。」科學家還發現，空調將建築物內的熱量排到室外，可能使稠密的倫敦市中心升溫攝氏1度。

研究第一作者布魯斯（Oscar Brousse）表示：「我們徹底測試倫敦等城市可運用的多種方法，來適應和緩解氣溫升高，發現冷屋頂是極熱夏日降溫的最佳方式。其他方法各有其重要的附加好處，但在降低城市戶外溫度方面，沒有一種達到同等效果。」

另一項三月發表的類似研究，實地觀察新加坡工業區在屋頂、道路及外牆都漆上白漆的效果。研究人員指出，下午整體氣溫降低多達攝氏2度，使得熱帶氣候下的行人體感溫度降低攝氏1.5度。

倫敦 科學家 綠色

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