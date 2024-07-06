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日本東海道新幹線停擺3小時 復駛後雙向大幅誤點

中央社／ 東京6日綜合外電報導
日本新幹線列車。示意圖／美聯社
日本新幹線列車。示意圖／美聯社

日本東海道新幹線今天發生列車在靜岡縣內行駛時停電，造成中午過後雙向列車區間停駛，直到約3小時後的下午3時過後全線復駛。目前雙向列車大幅誤點，JR方面將調查停電原因。

日本放送協會（NHK）報導，今天中午12時20分左右，東海道新幹線「希望號12號」列車在掛川站到靜岡站間行駛時發生停電狀況，造成往東京方向的新大阪站到東京站間停駛；往大阪方向則是東京站到名古屋站間停駛。

JR方面持續進行檢查，最後在下午3時20分前恢復雙向行駛。

JR東海靜岡支社表示，「希望號12號」因為發生停電重新升起集電弓時，又再度發生停電，JR正在調查停電原因。

「希望號12號」列車在鐵道上暫停近3小時，但車上乘客無人反應有身體不適。

乘客後來在靜岡站轉乘後續抵達的列車。受到這起意外影響，東海道新幹線列車時刻表大亂，目前雙向都出現大幅誤點。

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