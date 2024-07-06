法國恐出現共治 瑪琳雷朋批姆巴佩沒資格教人投票

法國明天進行國會大選第2輪投票，極右派看好獲勝但無法取得絕對多數。足球明星姆巴佩日前呼籲反對極端勢力，極右派領袖瑪琳雷朋今天大力回擊，稱姆巴佩沒資格教人如何投票。

綜合法新社報導，昨天公布的投票前最終民意調查顯示，極右派領袖瑪琳雷朋（Marine Le Pen）的「國民聯盟」（RN）將無法贏得國民議會（NationalAssembly）的絕對多數。

不過法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布提前舉行大選，迫使選民在他領導的中間路線和極左極右之間作出選擇，他的豪賭也沒有奏效。

馬克宏總統任期的最後3年將不會有任何明顯的執政多數，現任總理艾塔爾（Gabriel Attal）可能要擔任看守總理直到新政府組成。

根據民調機構易普索（Ipsos）與法國公眾意見機構（IFOP）的數據，疑歐且反移民的「國民聯盟」可在國民議會獲得170至210席，遠低於絕對多數所需的289席門檻。

馬克宏的中間派聯盟在即將卸任的議會中擁有250席，但這次選舉預估只剩118至148席，遠不如極右派和左派可能拿下的席次。

為了阻止極右派在6月30日第1輪選舉中的看漲聲勢，中間派和左派政黨達成了在第2輪投票結盟合作的協議。

不過瑪琳雷朋堅稱她仍有望取勝並獲得絕對多數，這將迫使馬克宏任命她的副手、28歲的巴德拉（Jordan Bardella）擔任總理。

馬克宏將續任至2027年4月的總統和國會大選，但他現在必須面臨與政治敵人分享權力的可能性。

瑪琳雷朋譴責中間派和左派政黨的合作、形成她所謂的「單一政黨」，根本只是為了竊取勝利，用以保護政治階級，「違背人民意願」。

瑪琳雷朋還在昨天播出的美國有線電視新聞網（CNN）訪問中表示，足球明星姆巴佩（KylianMbappé）不應該告訴法國人民如何投票。

極右派的「國民聯盟」上週末在第一輪選舉獲勝後，姆巴佩表示這個結果是「災難性的」，呼籲法國人民在第2輪投票時反對極右派政黨。

瑪琳雷朋表示，姆巴佩是一名「非常優秀」的足球員，但他指導大家如何投票並不恰當。

瑪琳雷朋說：「姆巴佩不代表有移民背景的法國人，因為與姆巴佩這樣的人相比，靠最低工資生活、買不起房子、沒錢付暖氣的移民多得多。」

瑪琳雷朋補充說，「這種演員、足球員和歌星挺身告訴法國人應該如何投票的趨勢，特別是對那些月入1300或1400歐元的人，然而他們自己卻是住在國外的百萬富翁甚至億萬富翁，這樣的態勢在我們國家已開始不受到歡迎。」

瑪琳雷朋表示：「法國人民厭倦了對於投票的說教與建議。這次選舉是一場解放，法國人民希望重新掌控自己的命運，並按照自己的理念投票。」