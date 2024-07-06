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日本東京都知事選舉7日投開票 候選人最後衝刺

中央社／ 東京6日專電
的東京都知事小池百合子。美聯社
的東京都知事小池百合子。美聯社

日本東京7月初天氣炎熱難耐，站在路上數分鐘就汗如雨下，但支持者仍追隨候選人參加演說、高呼口號。東京都知事選舉明天投票，為期17天的競選活動邁入尾聲，候選人進入最後衝刺。

挑戰3連任的現任東京都知事小池百合子的街頭演說場次最少。她在選戰初期採取公職優先的戰略，避免競選活動，直到6月29日才首次在街頭演說。從7月2日起，她每天在通勤時段發表演說，即使在6日競選活動最後一天也只安排銀座與池袋兩場。

「讀賣新聞」報導，小池的競選幹部透露：「我們控制了速度，擔心她跑到途中就氣喘不過來，她本人是一直想要上場。」

相反地，曝光度最高的是小池的勁敵蓮舫。她從6月初就站上街頭演說，在選舉公告的6月20日之前，蓮舫就於6月2日和立憲民主黨眾議員枝野幸男一起在有樂町演說，偷跑行為可能違反公職選舉法。

7月5日上午通勤時段，蓮舫站在JR大塚站前，向通勤的上班族致意。下午又到有樂町站前及蒲田站前街頭演說。從選舉公告之後，她每天都在地鐵站等地舉行大規模街頭演說。

選戰最後一週，她主打「你們可以見到，也會去見你們的蓮舫」，更是從早到晚四處參與活動，還在社群網站發布與愛犬的合照，以及與年輕環保人士的互動等，希望貼近群眾、吸引年輕族群。

小池有自由民主黨與公明黨的支持基礎，蓮舫則有立憲民主黨與共產黨支持。在選戰最後階段，雙方似乎都把手伸向無黨派的中間選民。

另外，沒有特定政黨支持的前安藝高田市長石丸伸二正努力追趕。他的目標不是擊敗小池，而是「死守第2」，希望勝過蓮舫。他採用大量街頭演說戰術，幾乎每天都跑上10場，甚至1小時安排2場街頭演說，爭取在選民面前露臉。

他昨天在千代田區一處公園演說，表示「希望透過大家的力量推動東京，甚至全日本向前邁進」。石丸的演說內容偏重自我介紹與政治立場，而不是具體政策。他的競選陣營幹部說，首先要做的是提高知名度。

東京都知事選舉明天投開票，10多天的選戰即將見真章。根據日本主要媒體民調，71歲的小池百合子支持率遙遙領先，56歲的蓮舫緊隨在後，41歲的石丸伸二排在第3。不過也有部分消息聲稱，石丸已經逆轉蓮舫。

相關人士表示，蓮舫有立憲民主黨和共產黨支持，擁有政黨動員的選票，很難想像她會輸給完全沒有根基的石丸。不過，在港區、千代田區、中央區這些富人居住的區域，石丸的支持率已高過蓮舫，因此「石丸第2、蓮舫第3」的說法也不是毫無根據。

石丸的支持者透露，石丸的選舉戰術很值得關注，據說團隊裡有個「IT小隊」，建立了一套系統，透過地圖應用程式來確認已派發傳單的選區。每天召集志工1000人，採取人海戰術，到宣傳不夠力的選區發送傳單，並掌握各選區的優勢與劣勢。這是一種和過去完全不同，可以說是新世代的選舉策略。石丸本人也因為坦率的言行受到選民歡迎，支持率逐漸提升。

然而，「石丸第2」有可能是故意傳播，因為本週包括自民黨、各大媒體的民調依舊是蓮舫第2，卻有石丸逐漸追上來的傳言，可能是想藉此壓制蓮舫陣營。

相關人士透露，看到石丸排第2，蓮舫陣營可能洩氣，石丸方面則更勢不可當。如果蓮舫真的因此落居第3，石丸和小池兩方都會喊好。尤其是與小池站在同一陣線的自民黨，「蓮舫大敗」是他們最熱切看到的結果。如果立憲民主黨代表人物蓮舫輸給第3方候選人石丸，將產生重大影響，也削弱以立憲民主黨為中心、進行政權交替的期待，也能在一定程度上降低自民黨因為政治獻金醜聞帶來的負面影響。

小池百合子 東京 民主黨 蓮舫

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