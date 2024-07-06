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日本北海道4艘單人漁船捕撈海膽翻覆 1死2傷

中央社／ 東京6日綜合外電報導

日本稚內海上保安部表示，今天上午6時45分左右，北海道利尻島外約20公尺海面上發生正在捕撈海膽的4艘單人漁船相繼翻覆意外，總計造成1死2傷。

日本北海道放送（HBC）報導，4艘單人漁船分別搭載40歲到88歲4名男性，其中88歲男性送醫後確認死亡；其餘3名男性有兩人送醫治療無生命危險，另1人自行回到岸邊平安無事。

4艘漁船都是長度約5.7公尺到6.12公尺的小型漁船。地方漁業協同組合（類似漁會，簡稱漁協）表示，一開始是兩艘漁船翻覆，接著另外兩艘趕赴救援的漁船也翻覆。

該海域附近從今天清晨5時30分左右就有船隻開始捕撈海膽，除4艘翻覆漁船外，當時還有其他正在作業的漁船。事發時的天氣為陰天，風向為每秒1.7公尺的北風，浪高約1.5公尺。

北海道 日本

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