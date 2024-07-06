日本北海道4艘單人漁船捕撈海膽翻覆 1死2傷
日本稚內海上保安部表示，今天上午6時45分左右，北海道利尻島外約20公尺海面上發生正在捕撈海膽的4艘單人漁船相繼翻覆意外，總計造成1死2傷。
日本北海道放送（HBC）報導，4艘單人漁船分別搭載40歲到88歲4名男性，其中88歲男性送醫後確認死亡；其餘3名男性有兩人送醫治療無生命危險，另1人自行回到岸邊平安無事。
4艘漁船都是長度約5.7公尺到6.12公尺的小型漁船。地方漁業協同組合（類似漁會，簡稱漁協）表示，一開始是兩艘漁船翻覆，接著另外兩艘趕赴救援的漁船也翻覆。
該海域附近從今天清晨5時30分左右就有船隻開始捕撈海膽，除4艘翻覆漁船外，當時還有其他正在作業的漁船。事發時的天氣為陰天，風向為每秒1.7公尺的北風，浪高約1.5公尺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言