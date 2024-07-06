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遇刺後首現身公開活動 斯洛伐克總理挺奧班訪俄

中央社／ 布拉第斯拉瓦5日綜合外電報導
斯洛伐克總理費佐。路透資料照
斯洛伐克總理費佐。路透資料照

斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）今天發表演說時批評進步派意識形態，並支持匈牙利總理奧班（Viktor Orban）訪問莫斯科。這是費佐自5月遇刺後首度現身公開活動。

路透社報導，費佐5月中遭歹徒近距離開了4槍，自5月底待在家中休養。他今天出席斯洛伐克國定假日聖徒西里爾與美多德日（Saints Cyril and MethodiusDay）的晚間紀念儀式，在一座有1100多年歷史的城堡遺址內站在講台上發表談話。

左翼的費佐去年9月勝選後再度掌權，4度擔任總理。他今年5月中在斯洛伐克中部城鎮漢德洛瓦（Handlova）出席政府會議後，在向支持者致意時遭人開槍，需要動數小時的手術。

這起攻擊導致這個人口約有540萬的中歐國家更加兩極化。

費佐的左翼民族主義政府去年掌權後馬上改弦易轍，包括修改部分刑法、取消特別檢察官辦公室，讓公共廣播公司轉型，並停止向烏克蘭提供國家軍事援助。

在野政黨就這些變革與費佐政府鬥爭，而歐洲聯盟（EU）在關注斯洛伐克的法治或媒體自由是否受到侵害。

費佐今天反擊進步派與自由派意識形態，他說這些意識形態「像癌症般擴散」，傷害這個國家。他說：「我不希望斯洛伐克成為諷刺西方文明的國家之一。」

費佐因為觀點親俄而遭遇各界批評，儘管歐盟官員避免與俄國舉行高階會談，他的外交部長仍與俄羅斯外長會面。

費佐在遇刺後的首場現場演說中，再度呼籲就俄烏衝突舉行和平會談。稍早，匈牙利總理奧班因為與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面，遭到一些歐盟領導人譴責。

費佐演講時說：「我想對匈牙利總理毫不遲疑地前往基輔與莫斯科表達讚賞。如果我的健康狀況允許的話，我很想跟他一起去。」

費佐說：「這還不夠，我再重複一次，至今都沒有充分的和平會談與和平倡議」。

匈牙利 意識 斯洛伐克

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