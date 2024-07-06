環太軍演運動會如迷你奧運 競爭中培養合作精神

環太平洋軍演也有輕鬆一面，各國海軍出海演練之前，先在島上基地參與運動賽事，有如迷你奧運會，競爭當中打造團隊合作精神。

環太演習（RIMPAC）29國除了軍事合作，也舉行運動賽事，項目有網球、游泳、足球、排球、高爾夫、壘球、沙灘排球、電子競技、保齡球、籃球、5公里路跑。

今天是沙灘排球開賽日，各隊以船艦、部隊為單位，共56支隊伍報名，準備在兩天賽程內，以單淘汰的方式決定冠軍。

紐西蘭大型補給艦「奧特亞羅瓦號」（HMNZSAotearoa）中校費茲傑羅（Britt Fitzgerald）向中央社表示，雖然來自不同國家，海軍水手聚在一起，很快就發現彼此有不少共同點，像是「我們都在船上工作、家人都不在身邊」，大家見面都很自然交朋友。

演習場上的友軍，在沙灘排球場上變成對手。未來幾週，奧特亞羅瓦號準備與澳洲海軍的雪梨號（HMAS Sydney）在海上進行補給作業，先在沙灘排球場上競技，提早互相認識。

費茲傑羅說：「我認為這是很好的機會，可以認識其他船員。因為我們將為其他船艦提供補給作業，例如我們準備跟澳洲的雪梨號演練。先認識一下船員、建立友誼，彼此更熟悉，工作起來更加順利。」

美國海軍反水雷小組中尉鮑恩頓（Eric Boynton）強調，運動賽事有助團隊合作。他說，大多數團隊合作都在競爭的環境產生，這樣的競爭氣氛可以從排球場延伸到海面上。

海軍水手經常24小時在船艦上工作，難得機會到陸地參加運動賽事，人人臉上都展露笑容。墨西哥隊伍互相喊口號打氣，汶萊海軍打鼓助陣。

墨西哥軍官阿瓦拉多（Emiliano Alvarado）指出，墨西哥人喜歡聚會、培養感情，運動就是很棒的方式，藉此分享共同的價值觀，像是勤奮工作和團隊合作。