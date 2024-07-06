日本海上自衛隊爆違法處理秘密情報 幕僚長將請辭

日本海上自衛隊多艘艦艇上爆發讓不具資格隊員違法處理「特定秘密」情報，根據防衛省調查，發生不當情事的艦艇數量超過10艘。對此，海上幕僚長酒井良已決定引咎辭職。

日本經濟新聞報導，防衛省調查結果顯示，在海上自衛隊擁有的約60艘艦艇中，有10多艘艦艇上都發生讓不具資格的隊員，擔任處理「特定秘密」的職務。

日本放送協會（NHK）報導，防衛省相關人士透露，海上自衛隊數艘艦艇上爆發讓不具資格的隊員，處理攸關國家安全保障的「特定秘密」情報。

防衛省正在檢討對數名幹部祭出處分，而海上自衛隊最高層的海上幕僚長（相當於他國海軍參謀長）酒井良對此已表示請辭之意。防衛省最快將在本月內公布調查結果及處分內容。

海上自衛隊日前發生護衛艦艦長讓不具資格隊員，處理被指定為「特定秘密」的與他國船隻相關情報，防衛省今年4月對該名艦長祭出停職處分，並調查在其他艦上是否存在類似情況。

防衛省相關人士受訪時說，調查結果顯示，在其他艦上同樣發生幹部讓不具資格隊員處理「特定秘密」情報，或將這些情報告知不具資格的隊員等不適當案例。

日本針對防衛及外交領域情報中，有關攸關國家或國民安全必須特別保護的情報，由相關部會大臣等指定為「特定秘密」，要處理這些情報的人，必須接受適當評估。