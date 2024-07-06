伊朗總統第二輪選舉結果出爐！改革派前心臟科醫師宣布勝選

些微的事讓他們煩躁不安、一遍又一遍講述自己的英雄事蹟、不合時宜的發言、不聽勸被騙，造成他人困擾，這樣的中老年人被年輕人視為「老害」。醫學博士平松類在新書歸納出容易上當被騙的老人特質，及身邊的人怎麼幫他脫離這種體質。

2024-07-06 11:30