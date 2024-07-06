伊朗總統第二輪選舉結果出爐！改革派前心臟科醫師宣布勝選
伊朗5日進行第二輪總統大選投票，改革派候選人裴澤斯基安（Massoud Pezeshkian）已獲得3000萬張票中的53.3%選票，宣布擊敗對手、極端保守派候選人賈立里（Saeed Jalili）。
伊朗6月28日進行總統大選首輪投票，投票率40%創史上新低，4名候選人無人得票過半，因此由得票前兩名的候選人裴澤斯基安和賈立里進入第二輪投票。
今年5月伊朗時任總統萊希（Ebrahim Raisi）搭乘直升機墜機身亡，使得總統大選提前舉行。
69歲的裴澤斯基安是一名心臟外科醫生，自2008年以來一直在議會代表北部城市大不裡士。他曾在伊朗最後一位改革派總統哈塔米（Mohammad Khatami）任內擔任衛生部長，並得到哈塔米的支持。
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