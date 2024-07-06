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影╱跳傘降落傘打不開！墨西哥軍校生墜地慘死 恐怖瞬間全都錄
墨西哥坎佩切州（Campeche）一名海軍軍事學校學生1日在畢業典禮進行跳傘演習時，因降落傘未打開，直接重摔地面後喪命。
據外媒《Actualidad Viral》報導，坎佩切州赫羅伊卡海軍軍事學校（Heroica Escuela Naval Militar）20歲軍校生埃斯科巴（Emmanuel Velázquez Escobar），1日時和其他7名學員一同進行跳傘演習，但埃斯科巴跳下後卻發生意外，降落傘未能順利張開，導致從高空中重摔落地面，草地更被砸出一個大洞，埃斯科巴當場沒了氣息，恐怖瞬間也被拍下。
根據影片，埃斯科巴墜地後，其他同伴急忙趕過來查看傷勢，但悲劇發生太快，讓他甚至都來不及闔眼。
對此，赫羅伊卡海軍軍事學校5日發布聲明證實埃斯科巴死訊，海軍部長也表示深感遺憾，並透露官方仍在調查事件起因。
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