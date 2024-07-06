日澳東協淨零框架 第2屆峰會擬秋天寮國登場
日本首相岸田文雄提倡、由日本與澳洲及東南亞共11國參與的「亞洲．淨零排放共同體」（AZEC），正就今年秋天在寮國舉行第2屆峰會展開協調。
日本放送協會（NHK）報導，AZEC是日本與東南亞國家協會（ASEAN）成立的框架，首屆峰會2023年在日本舉行。
岸田昨天出席日本經濟團體連合會（經團連）在東京舉辦的亞洲企業高峰會（ABS）致詞時表明，正協調今年秋天在寮國召開AZEC第2屆峰會。
岸田說，為實現亞洲永續高度成長，「呼籲各方投資脫碳市場極為重要」，表明在AZEC第2屆峰會上，將以彙整未來10年具體行動方針作為目標。
另外，有關生成式人工智慧（AI）的研發，為建構能相容亞洲語言的「大規模語言模型」，岸田也表達出將推動跟各國企業間的合作意願。
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