快訊

《還珠》晴格格「50歲未修圖」長這樣！豪門富太太住紫禁城旁邊　兒子1句話卻洩漏婆媳處境

林右昌酸轉運站啟用未獲邀 當年遷港不邀馬英九忘了嗎

鄭文燦涉貪生日遭聲押…「華亞園區」是關鍵 傳掮客已收押

匈牙利總理訪俄與普亭談烏克蘭和平 歐美齊批評

中央社／ 莫斯科／布達佩斯5日綜合外電報導
匈牙利總理奧班（圖）今天在莫斯科與俄羅斯總統普亭就烏克蘭可能的和平協議舉行會談，引發歐美不滿。美聯社資料照
匈牙利總理奧班（圖）今天在莫斯科與俄羅斯總統普亭就烏克蘭可能的和平協議舉行會談，引發歐美不滿。美聯社資料照

匈牙利總理奧班今天在莫斯科與俄羅斯總統普亭烏克蘭可能的和平協議舉行會談，引發歐美不滿。歐盟領袖警告勿姑息俄國，還說奧班並非代表歐盟發言。

綜合路透社和法新社報導，匈牙利本月1日剛接任歐盟輪值主席國，翌日奧班（Viktor Orban）訪基輔會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），而且6月底才宣布與其他右翼民族主義人士組成名為「歐洲愛國者」（Patriots for Europe）的歐洲議會新黨團。

奧班之後訪問莫斯科執行「和平任務」，時間點就在北大西洋公約組織（NATO）舉行高峰會前幾天。北約高峰會預定9日在華府登場，將談論進一步對烏克蘭提供軍援，對抗所謂俄羅斯「無端的侵略戰爭」。

俄羅斯2022年2月對烏克蘭發動全面入侵，兩個月後奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）在莫斯科會晤普亭（Vladimir Putin），奧班如今成為繼內哈默之後首位訪莫斯科會晤普亭的歐盟國家領導人。不過奧班去年10月也曾在北京一場峰會上與普亭會面。

奧班這趟訪問引發其他歐盟領袖強烈批評，烏克蘭也表示，匈牙利未事先就此行徵詢烏方意見。

普亭在雙邊會談後表示，兩人談論有關解決烏克蘭衝突的可能方式。普亭一再要求烏克蘭從莫斯科吞併的地區撤出所有軍隊，並表示烏方「不準備放棄發動戰火的念頭，戰勝方休」。

普亭在會談開始時表示，他想與奧班就烏克蘭衝突「討論已出現的細微差別」。奧班則表示他已意識到俄烏雙方「立場相差甚遠」。他說：「結束戰爭、實現和平需要採取很多步驟。」

奧班向來直言不諱批評西方對烏克蘭軍援，他與普亭的關係是所有歐盟國家領導人中最友好。奧班說，他承認此行未獲歐盟授權，但「坐在布魯塞爾舒適的扶手椅上」不可能實現和平。他在社群平台X上寫道：「我們不能坐在一旁，等待戰爭奇蹟般地結束。」

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，唯有歐盟27國內部的團結和決心才能為烏克蘭實現公正和持久的和平鋪路。她在X上發文說「姑息不會讓普亭停手」。

白宮也批評奧班此行「適得其反」，北約也與此劃清界線。匈牙利是北約會員國。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，奧班此行「不會推進和平事業，而且對促進烏克蘭主權、領土完整和獨立會適得其反」。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，奧班出訪前已事先知會北約，但強調奧班「並非代表北約參加這些會議，他代表的是他自己的國家」。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）指控奧班破壞歐盟輪值主席國職務。預定成為歐盟下一任外交和安全政策高級代表的愛沙尼亞總理卡拉斯（KajaKallas）也說，奧班利用歐盟輪值主席國職位來製造混亂。

匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）反擊說：「匈牙利是獨立國家，因此我認為我們不應該關注這種批評。時間已證明…不對話、不保持溝通管道暢通，這場戰爭就無法解決」。

普亭 歐盟 烏克蘭

延伸閱讀

北約峰會下周華府登場 白宮預告將對中方傳遞強烈訊息

俄媒：中俄軍艦將在對馬海峽聯合巡邏

傳歐盟輪值主席匈牙利總理訪俄 歐盟理事會稱未授權

匈牙利輪值歐盟主席 力推與中國建設性對話

相關新聞

影╱跳傘降落傘打不開！墨西哥軍校生墜地慘死 恐怖瞬間全都錄

墨西哥坎佩切州（Campeche）一名海軍軍事學校學生1日在畢業典禮進行跳傘演習時，因降落傘未打開，直接重摔地面後喪命。

伊朗總統第二輪選舉結果出爐！改革派前心臟科醫師宣布勝選

伊朗5日進行第二輪總統大選投票，改革派候選人裴澤斯基安（Massoud Pezeshkian）已獲得3000萬張票中的5...

史上第一人! 英國國會出現首位華裔當選人…是她

英國國會大選塵埃落定，各界焦點都擺在政黨輪替上面，其實代表工黨出征的候選人楊緣（Yuan Yang）在柏克夏郡選區險勝，...

英國新內閣出爐 施凱爾就任首相與世界領袖通話

英國工黨在大選中取得壓倒性勝利，結束保守黨14年執政後，工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）今天以新首相身分展開工...

匈牙利總理訪俄與普亭談烏克蘭和平 歐美齊批評

匈牙利總理奧班今天在莫斯科與俄羅斯總統普亭就烏克蘭可能的和平協議舉行會談，引發歐美不滿。歐盟領袖警告勿姑息俄國，還說奧班...

「老害」特質讓人更易上當 日醫師教如何翻轉受騙體質

些微的事讓他們煩躁不安、一遍又一遍講述自己的英雄事蹟、不合時宜的發言、不聽勸被騙，造成他人困擾，這樣的中老年人被年輕人視為「老害」。醫學博士平松類在新書歸納出容易上當被騙的老人特質，及身邊的人怎麼幫他脫離這種體質。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。