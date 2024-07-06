匈牙利總理訪俄與普亭談烏克蘭和平 歐美齊批評

匈牙利總理奧班今天在莫斯科與俄羅斯總統普亭就烏克蘭可能的和平協議舉行會談，引發歐美不滿。歐盟領袖警告勿姑息俄國，還說奧班並非代表歐盟發言。

綜合路透社和法新社報導，匈牙利本月1日剛接任歐盟輪值主席國，翌日奧班（Viktor Orban）訪基輔會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），而且6月底才宣布與其他右翼民族主義人士組成名為「歐洲愛國者」（Patriots for Europe）的歐洲議會新黨團。

奧班之後訪問莫斯科執行「和平任務」，時間點就在北大西洋公約組織（NATO）舉行高峰會前幾天。北約高峰會預定9日在華府登場，將談論進一步對烏克蘭提供軍援，對抗所謂俄羅斯「無端的侵略戰爭」。

俄羅斯2022年2月對烏克蘭發動全面入侵，兩個月後奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）在莫斯科會晤普亭（Vladimir Putin），奧班如今成為繼內哈默之後首位訪莫斯科會晤普亭的歐盟國家領導人。不過奧班去年10月也曾在北京一場峰會上與普亭會面。

奧班這趟訪問引發其他歐盟領袖強烈批評，烏克蘭也表示，匈牙利未事先就此行徵詢烏方意見。

普亭在雙邊會談後表示，兩人談論有關解決烏克蘭衝突的可能方式。普亭一再要求烏克蘭從莫斯科吞併的地區撤出所有軍隊，並表示烏方「不準備放棄發動戰火的念頭，戰勝方休」。

普亭在會談開始時表示，他想與奧班就烏克蘭衝突「討論已出現的細微差別」。奧班則表示他已意識到俄烏雙方「立場相差甚遠」。他說：「結束戰爭、實現和平需要採取很多步驟。」

奧班向來直言不諱批評西方對烏克蘭軍援，他與普亭的關係是所有歐盟國家領導人中最友好。奧班說，他承認此行未獲歐盟授權，但「坐在布魯塞爾舒適的扶手椅上」不可能實現和平。他在社群平台X上寫道：「我們不能坐在一旁，等待戰爭奇蹟般地結束。」

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，唯有歐盟27國內部的團結和決心才能為烏克蘭實現公正和持久的和平鋪路。她在X上發文說「姑息不會讓普亭停手」。

白宮也批評奧班此行「適得其反」，北約也與此劃清界線。匈牙利是北約會員國。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，奧班此行「不會推進和平事業，而且對促進烏克蘭主權、領土完整和獨立會適得其反」。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，奧班出訪前已事先知會北約，但強調奧班「並非代表北約參加這些會議，他代表的是他自己的國家」。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）指控奧班破壞歐盟輪值主席國職務。預定成為歐盟下一任外交和安全政策高級代表的愛沙尼亞總理卡拉斯（KajaKallas）也說，奧班利用歐盟輪值主席國職位來製造混亂。

匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）反擊說：「匈牙利是獨立國家，因此我認為我們不應該關注這種批評。時間已證明…不對話、不保持溝通管道暢通，這場戰爭就無法解決」。