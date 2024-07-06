快訊

《還珠》晴格格「50歲未修圖」長這樣！豪門富太太住紫禁城旁邊　兒子1句話卻洩漏婆媳處境

林右昌酸轉運站啟用未獲邀 當年遷港不邀馬英九忘了嗎

鄭文燦涉貪生日遭聲押…「華亞園區」是關鍵 傳掮客已收押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英國新內閣出爐 施凱爾就任首相與世界領袖通話

中央社／ 倫敦5日綜合外電報導
英國首相施凱爾。（英國首相府提供）中央社
英國首相施凱爾。（英國首相府提供）中央社

英國工黨在大選中取得壓倒性勝利，結束保守黨14年執政後，工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）今天以新首相身分展開工作，與世界各國領導人交談和任命內閣成員。

法新社報導，施凱爾贏得選舉，成為自2010年布朗（Gordon Brown）以來首位中間偏左的工黨（Labour）首相，他任命里夫斯（Rachel Reeves）擔任財政大臣，里夫斯成為英國首位女性財相；拉米（David Lammy）則接任外交大臣。

施凱爾前往白金漢宮覲見國王查爾斯三世（KingCharles III）後，揮舞旗幟歡呼的工黨支持者聚集在唐寧街兩旁歡迎新首相，施凱爾承諾「重建」英國。

現年61歲的施凱爾在作為首相的首次演說中表示：「現在，我們的國家投票果斷支持變革、國家復興，以及讓政治回歸公共服務。」

「變革工作立即開始，但毋庸置疑的是我們將重建英國。」

施凱爾在短短數小時內與各國領導人進行一連串電話交談，包括向烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）和美國總統拜登重申，倫敦當局「堅定不移」地支持烏克蘭對抗俄羅斯軍隊入侵。

他也與歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）以及加拿大、義大利、愛爾蘭和波蘭的總理，還有英國委任分權政府蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭領導人通話。

施凱爾的辦公室表示，施凱爾和范德賴恩「強調英國和歐盟之間獨特關係的重要性」，以應對共同的「挑戰」。

在此同時，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在電話中告訴施凱爾，他會是一名「非常優秀、非常成功」的首相。

工黨 施凱爾 英國

延伸閱讀

拜登、施凱爾通話 談及美英共促印太區域和平穩定

施凱爾：百日內盤點英中關係

英國新任首相 堅定親商派

新任英相施凱爾曾兩度訪台 外交部盼深化互利合作

相關新聞

影╱跳傘降落傘打不開！墨西哥軍校生墜地慘死 恐怖瞬間全都錄

墨西哥坎佩切州（Campeche）一名海軍軍事學校學生1日在畢業典禮進行跳傘演習時，因降落傘未打開，直接重摔地面後喪命。

伊朗總統第二輪選舉結果出爐！改革派前心臟科醫師宣布勝選

伊朗5日進行第二輪總統大選投票，改革派候選人裴澤斯基安（Massoud Pezeshkian）已獲得3000萬張票中的5...

史上第一人! 英國國會出現首位華裔當選人…是她

英國國會大選塵埃落定，各界焦點都擺在政黨輪替上面，其實代表工黨出征的候選人楊緣（Yuan Yang）在柏克夏郡選區險勝，...

英國新內閣出爐 施凱爾就任首相與世界領袖通話

英國工黨在大選中取得壓倒性勝利，結束保守黨14年執政後，工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）今天以新首相身分展開工...

匈牙利總理訪俄與普亭談烏克蘭和平 歐美齊批評

匈牙利總理奧班今天在莫斯科與俄羅斯總統普亭就烏克蘭可能的和平協議舉行會談，引發歐美不滿。歐盟領袖警告勿姑息俄國，還說奧班...

「老害」特質讓人更易上當 日醫師教如何翻轉受騙體質

些微的事讓他們煩躁不安、一遍又一遍講述自己的英雄事蹟、不合時宜的發言、不聽勸被騙，造成他人困擾，這樣的中老年人被年輕人視為「老害」。醫學博士平松類在新書歸納出容易上當被騙的老人特質，及身邊的人怎麼幫他脫離這種體質。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。