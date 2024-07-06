英國新內閣出爐 施凱爾就任首相與世界領袖通話

英國工黨在大選中取得壓倒性勝利，結束保守黨14年執政後，工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）今天以新首相身分展開工作，與世界各國領導人交談和任命內閣成員。

法新社報導，施凱爾贏得選舉，成為自2010年布朗（Gordon Brown）以來首位中間偏左的工黨（Labour）首相，他任命里夫斯（Rachel Reeves）擔任財政大臣，里夫斯成為英國首位女性財相；拉米（David Lammy）則接任外交大臣。

施凱爾前往白金漢宮覲見國王查爾斯三世（KingCharles III）後，揮舞旗幟歡呼的工黨支持者聚集在唐寧街兩旁歡迎新首相，施凱爾承諾「重建」英國。

現年61歲的施凱爾在作為首相的首次演說中表示：「現在，我們的國家投票果斷支持變革、國家復興，以及讓政治回歸公共服務。」

「變革工作立即開始，但毋庸置疑的是我們將重建英國。」

施凱爾在短短數小時內與各國領導人進行一連串電話交談，包括向烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）和美國總統拜登重申，倫敦當局「堅定不移」地支持烏克蘭對抗俄羅斯軍隊入侵。

他也與歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）以及加拿大、義大利、愛爾蘭和波蘭的總理，還有英國委任分權政府蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭領導人通話。

施凱爾的辦公室表示，施凱爾和范德賴恩「強調英國和歐盟之間獨特關係的重要性」，以應對共同的「挑戰」。

在此同時，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在電話中告訴施凱爾，他會是一名「非常優秀、非常成功」的首相。