華爾街日報：美中合作對抗芬太尼已見改善

美國長期質疑中國業者對美輸出強效類鴉片止痛劑芬太尼的前體原料，華爾街日報報導，拜登政府官員指出，美國對中國近期採取有意義的行動感到鼓舞，但還有很多步驟要執行。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，華府持續抨擊中國業者是美國近年芬太尼（fentanyl）危機的原料提供者，美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平去年11月會談後，中方已低調處理關閉部份對墨西哥毒梟銷售原料的業者，也將對美國要求的3項化學物質訂立新規定。

中國公安同時在美國情資下，逮捕一名涉及墨西哥毒梟洗錢的嫌犯。一名拜登政府資深官員表示，美方已見到中方採取有意義行動，但還有很多步驟要執行，美方對過去幾週中方的作為感到鼓舞。

美中關係因受美國對中國提高關稅和支持台灣等議題影響，在打擊芬太尼合作上未必順利，北京認為華府把中國打成芬太尼致命危機的禍首是惡意行為，也對美國首度把中國與墨西哥、哥倫比亞並列為毒品生產國感到特別不安。

中國公安部禁毒局局長魏曉軍6月曾在記者會以荒唐形容美國的作法。拜登政府官員指出，北京誤解了美國的行動，並強調中國並未列在少數製造毒品嚴重犯行的國家。

華爾街日報指出，美中關係雖然緊張，但合作對抗毒品已有顯著改善。拜習會後，美國官員還是難與中國對口單位說上話，但華府官員過去幾個月陸續訪中，白宮全國毒品管制政策局主任古普塔（RahulGupta）6月赴北京時，對於雙方就新興綜合化學物質的毒品威脅，已建立直線聯絡管道。

美國官員指出，中國工廠對芬太尼生產業者提供大宗化學物質，包括毒梟在內，都可在網路購買原料，美方抱怨中國對此監管不足。中方近期低調處理芬太尼前體物質供應商，但未公開逮捕，這對整個產業會釋出強烈訊號：除非被鎖定業者被判刑坐牢，否則改名未來就可重新上路。

美國毒品危機是總統選舉攻防重要議題，官方估計去年超過10萬7000人因用藥過量致命，當中7萬5000人死於包括芬太尼在內的化學合成鴉片，2023年的數字雖較2022年稍有下跌，但仍多出2015年一倍。

美中雙方對美國毒品危機各執一詞，北京認為根源來自美國沉疴已久的藥癮問題，美國國會立場強硬，指北京是對美輸出毒品原料背後的黑手。