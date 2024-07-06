政壇10年 施凱爾快速崛起

六十一歲英國新首相施凱爾進入國會不到十年，政治地位迅速上升，但外界對他仍知之甚少。

施凱爾一九六二年生於倫敦，父親是工具師傅，母親是護士。他常提到出身貧寒，拉近與選民距離。

施凱爾是家裡第一個上大學的，先在利茲大學主修法律，從牛津大學碩士班畢業後，一九八七年關始擔任出庭律師，處理過備受矚目的重大案件，包括與石油巨擘殼牌和速食巨擘麥當勞的訴訟，以及前英相「鐵娘子」柴契爾夫人下令關閉礦場案。

在工黨前首相布萊爾簽署北愛和平重要里程碑「貝爾法斯特協議」期間，他是人權顧問。

施凱爾曾任英格蘭和威爾斯檢察長。二○一四年受勳爵士，次年當選國會議員。二○二○年他接柯賓的棒子出任黨魁，對黨務大刀闊斧改革。

儘管施凱爾提出多項改革計畫，但許多人認為他是建制派人物，不夠有魅力。英國市調公司輿觀今年稍早民調顯示，他的人氣不如英國改革黨的法拉吉，支持度在年輕選民中進一步下降。

有批評人士質疑，施凱爾從政的中心思想，例如科賓曾被控允許黨內反猶主義滋長，但施凱爾當時不為所動留在科賓團隊中。