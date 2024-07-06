歐極右翼抬頭 英人逆勢操作

面對近年歐洲國家遭極右翼橫掃，不少國家選民轉向民族主義、民粹主義及歐洲懷疑論政黨，英國選民卻逆勢操作、票投左派的工黨，終結右派的保守黨長期執政。美國財經媒體ＣＮＢＣ分析，對檯面上政治人物與制度的厭倦，民心思變可能是工黨在歐洲右翼橫流下能逆風取勝的主因。

就在六月歐洲議會選舉，右翼與極右翼政黨斬獲新高席次，法國總統馬克宏做出政治豪賭提前改選國民議會，卻使極右翼在首輪選舉表現亮眼。無獨有偶，荷蘭近日也成立極右翼政府，義大利也由右翼人士掌權。

此時，英國走出與歐洲其他國家不同的路，但兩者背後的驅動力都是相同：選民渴望改變。英國艾克斯特大學教授史帝文斯總結，不論誰執政，只要選民感到不滿就會希望改變。工黨這次主打的「改變」口號，正好迎合英國選民的時代精神。

保守黨任內，英國政壇經歷一段由右擺向左的動盪時期，移民問題和疑歐論在二○一六年脫歐公投時達最高峰，接著鐘擺擺向左方，歷經新冠疫情、俄烏戰爭及物價上漲等問題，讓已受夠的選民作出選擇。