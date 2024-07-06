保守黨11位閣員落馬 創紀錄

英首相蘇納克自己雖保住下院議員席位，但這次黨內至少十一位閣員落馬，連曾訪台的前首相、現任西南諾福克選區國會議員特拉斯也失去席位，以六三○票之差輸給工黨的傑米。

特拉斯自二○一○年起即擔任該選區國會議員，並在二○一九年以超過二點六萬票差距擊潰選區其他對手連任。她前年九月接任首相，但同年十月即因激進減稅方案與財政收支計畫使英鎊重貶至近四十年新低，引發金融市場混亂而黯然下台。她在任僅四十九天，淪為英國史上「最短命首相」。

保守黨還失去曾屬前首相卡麥隆的選區威特尼、前首相梅伊的選區美登赫以及強生選區鄂克斯橋與南路易斯利浦。

保守黨國防大臣夏普斯也在他服務近廿年的英格蘭南部韋林哈特菲爾德選區，輸給工黨的呂因，是截至目前因敗選失去席位的最資深保守黨閣員。司法大臣喬克和文化大臣佛雷塞等十多位閣員皆敗選，創下英國史上最多內閣部長同時落選紀錄。

另外，截至台灣五日晚間，蘇格蘭民族黨（ＳＮＰ）僅確定拿下九席，將寫近十多年來最差表現，進一步削弱該黨再辦蘇格蘭獨立公投的動力。