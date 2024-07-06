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高通膨引怒火 英民心思變

聯合報／ 記者顏伶如、編譯盧炯燊／綜合報導
隨著英國大選結果底定，倫敦支持工黨民眾開心慶祝勝選。（路透）
隨著英國大選結果底定，倫敦支持工黨民眾開心慶祝勝選。（路透）

保守黨慘敗除內政不佳，英國民眾對生活水準降低的不滿情緒高漲，已決定執政黨下台的命運。

據英國國家統計局資料數據，目前的食品價格比三年前高出近三分之一（百分之卅一），大多數主食價格升幅更大，像牛奶上漲百分之五十五、糖上漲百分之六十三，雞肉上漲百分之四十。鑒於多年來經濟成長乏力，民眾薪資也未能跟上通膨步伐。

尤其在新冠疫情及俄烏戰爭推波助瀾下，全球不少國家地區均出現高通膨，英國所受打擊則更嚴重。經濟學者指出，英國通膨較嚴重的主因，在於對進口食品及進口天然氣的嚴重依賴，加上疫情使缺工嚴重而成本上升。英國零售商協會執行長狄金生認為，保守黨下台可謂生不逢時。

華爾街日報分析，二○一九年保守黨籍前首相強生憑藉「搞定脫歐」的承諾在大選大勝，但這次大選前，民調卻顯示約百分之六十五英國民眾後悔脫歐，當初喊出脫歐的執政黨保守黨如今支持度銳減，並慘敗給工黨，顯見民心思變。

據民調結果，認為脫歐利大於弊的受訪者僅剩百分之十五。絕大多數受訪者認為問題出在脫歐的決策本身，其他受訪者則認為英國政府未能把握脫歐帶來的優勢。但也有受訪者認為，脫歐後英國遭受衝擊純屬運氣不好。脫歐是在新冠疫情即將發生前，也在俄烏戰爭爆發前，這兩起重大國際事件之後都使英國政府疲於應對，英國經濟遭重創。

許多支持脫歐的英國人如今雖感覺遭背叛，但民調顯示，想要重返歐盟的英國人僅占些微多數。英國民眾投工黨不代表他們想重回歐盟，是因為保守黨做太爛想換人做做看；事實上，工黨也不會重返歐盟。

保守黨 脫歐 英國

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