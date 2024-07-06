工黨新政…設國家基金 廢遣送移民

工黨在大選前已在內政、外交和國防上提出許多新政。

在經濟上，工黨強調永續經濟成長、創造財富、既親商又親勞工、推出新的產業策略、設立資本額七十三億英鎊（約台幣三○九四億元）的國家財富基金、不會走回撙節老路、經濟政策將遵守財政紀律並要求平衡預算，日常開支由稅收收入支付。

稅制上則承諾不對上班族、受薪階級加稅、公司稅上限維持現行的百分之廿五水準。憲改部分，推動投票年齡從十八歲降至十六歲。

氣候與能源政策以潔淨能源為目標，在二○三○年前將陸域風電增加一倍、太陽能增加兩倍，以及離岸風電增加三倍；成立國有的大英能源公司；執政時也不再對北海油氣田發放新的開採許可證。

工黨政府也將確保核電產業長期安全，並使境內現役核電廠延役，新核電廠及小型模組化反應爐則攸關英國能否實現能源安全及潔淨能源目標。

對棘手的移民問題，工黨有意改革目前積分制移民系統，並廢除保守黨政府將尋求庇護的移民遣送到非洲盧安達的規畫，將重點置於打擊人口販運組織和加強邊境安全。

年度國防預算以占國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之二點五為目標，並打造國內強大的國防產業以及具韌性的供應鏈。未來國防投資將以本國企業優先，並改革採購制度。

外交上則矢言不會重入歐盟、單一市場、關稅同盟；重申英國對北約組織（ＮＡＴＯ）的承諾為歐洲及全球安全基石堅定不移；忠於澳英美三方安全夥伴關係（ＡＵＫＵＳ）；與聯合國、七大工業國集團（Ｇ７）及二十國集團（Ｇ２０）等多邊機構合作因應全球挑戰。

對「英美特殊關係」定調美國是不可或缺盟邦；繼續在軍事、財政、外交和政治上支持烏克蘭，並支持基輔就俄羅斯侵烏問責莫斯科，並為此設立專責的「侵略罪特別法庭」，還有和盟友合作查扣被凍結的俄國國家資產挪為資助烏克蘭，同時協助基輔加入北約；在中東政策上，當前焦點是維持長期和平安全，持續推動以哈在加薩立即停火、讓所有人質獲釋、盡快增加對加薩人道援助，並恪守國際法。