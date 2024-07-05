伊朗總統決選改革派對陣保守派 投票率將成關鍵
伊朗今天進行總統選舉第2輪投票，由改革派候選人裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）對決極端保守派的賈立里（Saeed Jalili），投票率將成為左右勝負的關鍵。
今年5月伊朗時任總統萊希（Ebrahim Raisi）搭乘直升機墜機身亡，讓總統大選提前舉行。
伊朗國營電視台報導，當地時間上午8時（台灣時間上午11時30分）第2輪投票展開之際，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）就前往投票所投票。
伊朗內政部長瓦希迪（Ahmad Vahidi）表示，第14屆總統大選的第2輪投票開始，「我們將從兩位候選人之中選出未來的總統」。
法新社報導，伊朗選務當局的數據指出，6月28日首輪投票，唯一的改革派候選人裴澤斯基安拿下約42%選票居首，曾擔任核子談判代表的賈立里則位居第2，得票率約39%。
伊朗約有6100萬合格選民，首輪投票率卻只有大約40%，創下1979年伊斯蘭革命以來歷次伊朗總統大選的投票率新低紀錄。
伊朗國營電視台3日播出哈米尼的談話影片，他說「總統大選第2輪投票非常重要」，並呼籲民眾提高決選的投票率。
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