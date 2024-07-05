英國大選變天 為何市場仍淡定？解密「1關鍵詞」左右市場反應

美國總統拜登首場辯論會表現淒慘，美國公債價格下挫使走向相反的殖利率竄升，美股則繼續漲。英國國會大選結果變天、終結保守黨14年執政，英國金融市場卻反應淡定，股市報以漲聲。如何解釋這樣的結果？

這是因為，對金融市場來說，沒什麼事比「不確定性」更糟；反過來說，沒什麼事比展望趨於明朗更重要。市場最愛的莫過於展望明朗化，可把未來數年政府政策走向看得更清楚。

巴隆周刊（Barron's）指出，政治人物雖老愛把股市上漲功勞攬在自己身上，或恫嚇說若選輸股市會崩盤，但其實股市並無強烈的意識型態偏好，唯一重要的是新政府上台後的政策對企業獲利有何影響。不論政策朝政治光譜左邊或右邊傾斜，股價都有可能大漲或大跌。

左右市場反應的關鍵詞：不確定性

舉例來說，拜登辯論會失利，加上最高法院判決川普享有部分刑事起訴豁免權，皆已升高川普勝選機率，美股隨之上漲。或許是因為市場投資人對川普勝選的展望更篤定。債市方面，美債價格下跌、殖利率竄升，反映交易員認定一旦川普二度入主白宮，可能落實提高關稅、減少移民和減稅的競選政見，而這些政策將助長通膨，導致利率升高。

倘若拜登退選，民主黨找新的候選人取而代之，那麼目前美國股、債市況可能隨之翻轉。轉變的關鍵因素不在政治本身，而是因為不確定性加深。

另一例子是英國，國會大選結果揭曉後市場反應良好，因為在野的工黨果然如市場預期獲壓倒性勝利，中間偏左派政府上台後可望推動大規模改革。

對照下，法國的情況迥然不同，雷朋的極右派政黨「國民聯盟」看來可能成為國會第一大黨，但或許無法取得絕對多數席次，使政局前景混沌不明。在這種不確定氣氛籠罩下，難怪法國股市5月來一路下跌。