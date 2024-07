地緣局勢緊張 新加坡教長：應避免簡化為二元對立

地緣政治局勢緊張,新加坡教育部長陳振聲今天表示,許多政治思維與格局正走向兩極化,加劇不安定感,各界應避免將複雜的全球問題簡化為二元對立,積極尋求合作建立互信。

由新加坡南洋理工大學人文社會科學、藝術設計與傳播資訊學院院長廖振揚所撰新書「在不確定性中航行:我們的區域正處變動時代(Navigating Uncertainty:Our Region in an Age of Flux)」,下午在李光耀公共政策學院舉辦發表會,許多學者及專家與會。

新加坡教育部長陳振聲出席活動並在致詞時表示,全球正面臨許多挑戰,各種形式的保護主義對經濟相互依存關係不利,這些關係是過去幾十年來全球繁榮的基石。

陳振聲指出,許多政治思維與格局正從共識政治走向兩極化,在面臨氣候變遷及其他問題時,這些變動均加劇人們的不安定感,不只新加坡有這樣的感覺,世界各地都有這種感受。

談及全球勢力的競爭關係,陳振聲表示,全球舞台的競爭激烈,但保護主義從長遠而言不會提高全球效率或改善生活,經貿往來才會使各國調整其產業,因此若沒有明確了解與夥伴國家的動態,將無法進行國際合作。

他指出,各界應避免將複雜的全球問題簡化為二元對立,例如善與惡、民主與獨裁、左派與右派等,這些標籤會阻礙尋找共同點的能力。

陳振聲表示,沒有對話與合作就難有國際秩序,必須積極尋求合作才能建立互信找到共同點,領導者必須正直、有進取心和遠見,才能做出艱難決定、尋求永續的解決問題方案,「更重要的是(在各方勢力當中)應思考如何不用選邊站,怎麼做才讓別人選擇我們成為合作夥伴」。

熟悉國際關係的廖振揚說,東南亞地區在許多方面展現繁榮,既穩定又安全,但不要忘記僅50年前人們談論東南亞時,曾認為這是陷入動亂的地區。

他表示,哲學家佛萊徹(Andrew Fletcher,又譯:弗萊契)說「讓我譜出一個國家的歌曲,我不關心誰制定國家法律」,這個觀點是一個國家的價值觀不是源自其法律,更不是政治過程,而是源自於深層的文化和身份,並塑造對自己的認知,因此有必要了解東南亞種族、語言和宗教議題,進而探究更廣泛的地緣政治勢力變化。