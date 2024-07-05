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地緣局勢緊張 新加坡教長：應避免簡化為二元對立

中央社／ 新加坡5日專電

地緣政治局勢緊張，新加坡教育部長陳振聲今天表示，許多政治思維與格局正走向兩極化，加劇不安定感，各界應避免將複雜的全球問題簡化為二元對立，積極尋求合作建立互信。

由新加坡南洋理工大學人文社會科學、藝術設計與傳播資訊學院院長廖振揚所撰新書「在不確定性中航行：我們的區域正處變動時代（Navigating Uncertainty:Our Region in an Age of Flux）」，下午在李光耀公共政策學院舉辦發表會，許多學者及專家與會。

新加坡教育部長陳振聲出席活動並在致詞時表示，全球正面臨許多挑戰，各種形式的保護主義對經濟相互依存關係不利，這些關係是過去幾十年來全球繁榮的基石。

陳振聲指出，許多政治思維與格局正從共識政治走向兩極化，在面臨氣候變遷及其他問題時，這些變動均加劇人們的不安定感，不只新加坡有這樣的感覺，世界各地都有這種感受。

談及全球勢力的競爭關係，陳振聲表示，全球舞台的競爭激烈，但保護主義從長遠而言不會提高全球效率或改善生活，經貿往來才會使各國調整其產業，因此若沒有明確了解與夥伴國家的動態，將無法進行國際合作。

他指出，各界應避免將複雜的全球問題簡化為二元對立，例如善與惡、民主與獨裁、左派與右派等，這些標籤會阻礙尋找共同點的能力。

陳振聲表示，沒有對話與合作就難有國際秩序，必須積極尋求合作才能建立互信找到共同點，領導者必須正直、有進取心和遠見，才能做出艱難決定、尋求永續的解決問題方案，「更重要的是（在各方勢力當中）應思考如何不用選邊站，怎麼做才讓別人選擇我們成為合作夥伴」。

熟悉國際關係的廖振揚說，東南亞地區在許多方面展現繁榮，既穩定又安全，但不要忘記僅50年前人們談論東南亞時，曾認為這是陷入動亂的地區。

他表示，哲學家佛萊徹（Andrew Fletcher，又譯：弗萊契）說「讓我譜出一個國家的歌曲，我不關心誰制定國家法律」，這個觀點是一個國家的價值觀不是源自其法律，更不是政治過程，而是源自於深層的文化和身份，並塑造對自己的認知，因此有必要了解東南亞種族、語言和宗教議題，進而探究更廣泛的地緣政治勢力變化。

新加坡 東南亞 格局

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