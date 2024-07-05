路透：北約峰會將承諾國防生產 推動砲彈標準化

北大西洋公約組織（NATO）峰會將於9日登場，會中預計首度做出國防產業承諾，要求成員國增加武器生產，並恢復更嚴格實施彈藥標準化，好讓戰場上使用的砲彈可互通。

路透社報導，一位要求匿名的北約官員表示：「烏克蘭（的例子）已顯示，我們的標準化理論說得好，但實地卻沒那麼理想。」他指的是155毫米砲彈這類軍火，由於俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭，引發這種砲彈需求飆升，目前在全球供不應求。

儘管北約已將突擊步槍等小型武器的子彈統一規格，讓成員國能使用彼此的子彈，但砲彈要標準化並不容易。

北約雖對砲彈訂有標準規格，但實行與否端看成員國各自意願。然而，實行度低已造成市場破碎，妨礙砲彈供應流通。

有14個北約成員國已保留不遵守標準的權利，意味他們製造的155毫米砲彈規格不一。

根據火砲專家的說法，所有榴彈砲都能使用不同規格的砲彈，但填裝時須輸入規格，否則可偏離目標多達50至60公尺。

火砲操作人員使用的表格雖都有登記規格，但官員們表示，供應商有時不會提供所有必要數據。北約希望改變這點，並盼訂定更普通的標準，讓操作表格更簡單和簡短。

這名北約官員說：「若北約有單一標準化砲彈、每個盟邦生產同一種東西，對軍事指揮官而言會是一個簡單得多的世界。」