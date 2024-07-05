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大馬破獲撰寫賭博網站程式集團 9大陸人涉案

中央社／ 吉隆坡5日專電

馬來西亞警方今天宣布破獲兩起犯罪集團，其設計並撰寫賭博網站與手機應用程式，再高價賣給海外賭博集團，有24人遭逮捕，其中包括9名參與犯罪的中國人。

自由今日大馬（Free Malaysia Today）、陽光日報（Sinar Harian）等大馬英文與馬來文媒體報導，旺沙瑪朱（Wangsa Maju）警區主任拉辛（Lazim Ismail）表示，大馬警方6月27日凌晨先赴位於吉隆坡鬧區敦拉薩路（Tun Razak），查緝以合法公司為掩護的犯罪集團，逮捕15名犯罪嫌疑人，其中有2名中國男子。

他指出，警方當天下午再對另一個犯罪集團展開攻堅行動，成功逮捕9名犯罪嫌疑人，其中包括1男6女的中國人。

拉辛說，這兩個犯罪集團以月薪馬幣5000令吉（約新台幣3萬4440元）到1萬2000令吉僱用中國人與大馬人設計並撰寫賭博網站與手機應用程式，再賣給海外賭博集團。遭逮的9名參與犯罪的中國人均持合法簽證入境。

根據大馬警方調查，犯罪集團都以合法登記公司為掩護，犯罪時間長達半年，表面上從事進出口貿易，卻進行設計並撰寫賭博網站程式等非法行徑，每完成一筆犯罪交易，可獲利至少馬幣5萬令吉。

警方調查表示，犯罪集團員工每週工作5天，還享有社會保險等福利，與一般合法上班族相同，利用合法掩護非法，加大警方查緝難度。另外，警方在兩起行動中共查獲逾百台電腦主機、螢幕、鍵盤與滑鼠等設備。

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